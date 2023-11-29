內地奸商利用暗黑4、《DNF》 道具複製Bug 怒賺近億人民幣發大財｜近年時常都聽說有人藉炒賣Pokemon卡等謀取暴利；而除了專買搶手商品之外，也有人利用多人線上遊戲中的道具複製bug、複製稀有道具之後再轉售予其他玩家來「發大財」，最誇張的是有人甚至賺到超過1億人民幣。



暗黑破壞神4 道具複雜bug 內地工作室狂賣世界王門票

《暗黑破壞神4》在最近的第2賽季中因為新增幾款世界boss及其他後期內容，玩家評價比早前回升不少；不過《暗黑破壞神4》幾乎每次更新都會出現新的道具複製bug，今次也不例外，雖然官方已經很快將相關bug修正，但仍然阻止不了眼明手快的奸商藉此賺取金錢。

《暗黑破壞神4》的新賽季中如果想要挑戰「都瑞爾」等後期世界王均需要「門票」，所謂門票就是用來召喚世界王的道具；而其中因為「都瑞爾」的掉落最好，所以一般玩家（和工作室）都是以刷都瑞爾門票為主。

都瑞爾

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都瑞爾的門票玩家需要先在遊戲中的地獄浪潮、低語古樹等遊戲內容中取得指定素材，召喚出兩隻下級boss，這兩隻boss的特定掉落物便是都瑞爾的門票。由於都瑞爾門票獲得流程較繁複，不少玩家都願意「花錢買時間」直接以遊戲中的金幣甚至真實金錢和其他人收購門票。

有需求就自然有供應，而且因為早前《暗黑破壞神4》的道具複製bug可以複製出都瑞爾的門票，於是內地就有許多人複製一堆都瑞爾的門票出售謀取暴利。雖然相關bug現時已被修正，但無阻一些奸商已經賺取大把金錢。

暗黑破壞神4

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最近網上就流傳一張「暗黑4第二賽季交流群」的微訊群組截圖，群主就直言賺了150個（150萬人民幣），也表示遊戲上市歷來的三次（道具複製）bug自己都有參與。而在內地網購平台「閑魚」上，仍然可以找到大量「都瑞爾的門票」出售，價錢已經落到幾毫子人民幣一張，可能是修正前大量複製出來的剩貨，也有可能是尚未被公開/修正的複製方法產出。

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有人靠複製賺近億人仔 可惜已被捕

可能你覺得150萬未算多，當然還有更厲害的：據內地媒體報導，12309中國人民檢察網公佈了一則和網上遊戲《DNF》地下城與勇士相關的案件；案情指犯人利用遊戲漏洞和指令碼，非法複製出遊戲中的「矛盾的結晶體」、「扭曲的次元結晶」、「無瑕的金綠柱石」等八種稀有遊戲道具，並將這些道具出售予其他玩家獲利。案情指犯人藉出售這些複製出來的遊戲道具，合共獲利人民幣9163萬餘元（約1億港元）。