手遊新作《忘卻前夜》攻略｜快刷首抽方法 開局最強角色推薦｜玩法類似《殺戮尖塔》Slay the Spire的Rougelike牌組建立遊戲《忘卻前夜》繁體中文版已正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲首抽攻略，包括快刷首抽方法及開局最強角色推薦。



無法快速重置進度 但可用+1大法

《忘卻前夜》雖然可以使用遊客登入，但是每個裝置只對應一個遊客帳號，也沒有快速刪除進度的方法，對刷首抽不太友善。幸好遊戲至少仍然可以使用「+1」大法來刷首抽，但是新帳號並不能在遊戲中註冊，而是要到繁體中文版營運「Qookka Games」的官方網頁申請新帳號，再在遊戲中登入來刷首抽；手快的話刷一次大概10分鐘左右。

《忘卻前夜》

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按圖放大《忘卻前夜》快刷首抽流程：



+ 9

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《忘卻前夜》快刷首抽流程：



1. 第一次可先選右下角遊客登入，劇情全部可以右上跳過

2. 進行數場教學戰鬥及序章Boss，並不是毫無難度，不認真打會輸掉重來

3. 打完序章Boss就是自由時間，先點擊主界面左信箱取禮物，有10抽和500石，加上通關序章的5抽，一次首抽大概20抽左右

4. 送的抽都是普池抽，石頭才可以抽限池，限池只能抽4抽左右

5. 全部抽完之後可以去兌換商店，應該剛好夠再換一抽限池，都不出貨就沒有了

6. 然後去Qookka Game官方網頁登入畫面，下方馬上註冊，網址：https://ww-hk-account.qookkagames.com/

7. 電郵地址輸入「你的電郵地址+1@電郵.com」，就可以用你的電郵地址收到認証信；再刷下一個帳號時就填+2，如此類推

8. 然後在遊戲主畫面右下角圖示登出，然後以剛註冊的Qookka Game帳號登入開始遊戲就能重刷首抽



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《忘卻前夜》開局最強角色推薦

忘卻前夜中角色分成4個界域（可理解為其他遊戲中的角色屬性），而組隊時所有隊員必須為相同界域，唯一例外是「混沌」界域角色可以放進任何隊伍中；因此開局最好就是有強力的混沌角色，以及每個屬性的強力角色以帶起隊伍。

按圖放大《忘卻前夜》開局最強角色推薦：



諾蒂拉：十分好用的坦克，能提供大量護盾，而且是混沌角色什麼隊都能放，萬金油

圖魯：開服時點的pickup池角色，能召喚觸手持續對敵人造成傷害，對boss神器

希洛：擁有保留卡牌和大量提升自身狂氣的能力，可以儲資源然後打一波超大爆發傷害，對boss神器

莉茲：和希洛相似都是儲資源打爆發，不過機制有所不同，以及有中毒效果

