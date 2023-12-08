連登網民炮轟便利店賣Pokemon卡出蠱惑 網民不同情：你自己都度縮｜Pokemon卡的炒風近年已完全呈瘋狂狀態，甚至乎只要是和Pokemon沾上點邊的商品都有機會被拿來炒賣；而如此「好炒」之下自然吸引不少騙徒和不法之徒進場「搵食」。最近就有人在連登討論區上分享自己購買Pokemon卡的「被騙」經過。



連登發文投訴便利店「呃細路」

連登用戶「紅白鴛鴦焗」日前在lihkg連登討論區上發表帖文「［警世］台灣有一番賞做假，香港一樣有賣卡呃細路錢」，並在內文中大力斥責便利店員「呃細路」。

樓主指自己日前在便利店見到有新的Pokemon卡出售，打算看看能否抽到一張閃卡送給外甥；但是樓主見到枱面所放的Pokemon卡盒裡面只剩3包卡，於是就問店員有沒有全新的一盒讓人抽取。

https://lihkg.com/thread/3556570

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店員表示可以，但是不能逐包慢慢揀或刮卡包，如果接受就在倉庫裡面拿取新一盒Pokemon卡讓樓主購買。樓主表示OK，然後就5包5包地購買看看什麼時候中閃，但結果買了25包都未能抽到；而在樓主買了25包卡之後，店員卻對樓主表示已賣晒。

樓主對此表示極度不解；因為這款Pokemon卡一盒是有30包，如果真的全新一盒，那必然會有30包卡讓樓主購買，不可能買完25包之後「無晒」。樓主表示當堂「嬲到X街」，明明已經跟足遊戲規矩，卻仍然被無良奸商欺騙，「連細路錢都呃」；更表示已經向本港消費者委員會作出投訴，狠批在便利店買卡是「智商稅」，最後更直接公開該便利店的地址。

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「爆盒」必定有閃 買散包易中伏

經查找之下，樓主所買的是Pokemon卡最新的擴張包「古代咆哮」和「未來一閃」，完整一盒的確是30包。而樓主買了25包都不中閃卡，假設所有卡都真的來自同一盒，那麼餘下的5包就必然有閃卡在內了；可能樓主認為店員見到樓主已買走25包不出貨的卡包後，便向謊稱已經賣完，其實就是想自己買下必定有閃的5包卡，所以樓主便炮轟便利店「呃人」。

雖然官方從來沒有作出正式公布，但是按照一直以來的慣例，在「一盒」完整的Pokemon卡裡面，最少會有一張SR卡級別的稀有卡片（當然款式是隨機），運氣好的話甚至能開到一張以上及/或更稀有的「SAR」（Super Art Rare）級卡牌。因此不少比較深度的Pokemon卡玩家，往往會直接整盒甚至一口氣購買多盒Pokemon卡牌，以保證能獲得稀有閃卡。

「古代咆哮」和「未來一閃」的稀有卡（Pokemon）

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連登用戶留言約有一半同情樓主，認為便利店店員有「蠱惑」將高機率有閃的卡包中飽私囊；其他一半則分析情況或指出樓主做法的不足之處，例如有人提出有可能便利店員對Pokemon卡未必那麼了解，便將只賣出幾包的卡盒就當成「新」來賣給樓主、而非有心出蠱惑。

也有人指責樓主本身的心態亦不可取，既然一心想中閃卡就應該「爆盒」一整盒購買，而非「5包5包」地買想搏一早中閃慳錢、若「出貨」就收手將不值錢的卡包留始店鋪。亦有人提到店員、收銀「甩卡」已是常態，因此一定不會買散包，要買就一定「爆盒」。