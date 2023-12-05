GTA 6 預告片已上架發售日已定｜《GTA VI》（Grand Theft Auto VI 俠盜飛車VI）首支預告已經在Rockstar games 的YouTube 頻道公開，並將於2025年發售。馬上來分析早片細節，對照一直以來大量《GTA 6》流出情報，看那一樣是真實的。（有傳12月7日舉行的 The Game Awards 頒獎禮中，《GTA 6》還將會後續猛料，請繼續留意01Heshtech。



GTA 6 主角是雌雄大盜｜但不像是兄妹

曾傳出今集行雙主角雌雄大盜，影片內已證實為堅料。也有傳二人為兄妹關係，從特別版遊戲的資料可看到二人名字為Lucia和Jason，但看到兩人最後有一場對話是坐在床上，Lucia只穿胸圍，再加上主視覺圖兩人的甫士，感覺像情侶多過兄妹。

影片會看到女主角Lucia穿著橙色囚衣，應該是在跟假釋官對話，對方問她：「Lucia你知為何會來到這裡嗎？」「我估是運氣差吧？」可見她並沒有悔意。之後會看到Lucia出獄後再次與男主角一起打劫的片段，並陸續在影片中看到Vice City（取材自美國Miami）這個充斥低下層外國移民、各種紙醉金迷、不惡不作的虛擬城市。

GTA 6最新畫面流出｜Rockstar高層兒子抖音爆料 影片見建築及交通

曾有爆料說主角是一對兄妹，但看到兩人最後有一場對話是坐在床上

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GTA 6 舞台是Vice City｜地圖比5代大三倍

爆料講過今集舞台是Vice City，預告大大個招牌證實無誤。也能看到海灘、船P、走私大飛、鱷魚入屋等非常Miami的元素。另外，外國爆料者「Jason from Gta 6」（@jasonfromgta6_2）聲稱是GTA 6遊戲的完整地圖，面積將比GTA5大三倍！👉GTA 6最新爆料｜遊戲地圖完全曝光 為GTA 5三倍大｜俠盜獵車手6

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GTA 6 全部建築物有內構可入屋打劫

Dexerto爆料《GTA 6》建築物全部製作了內構，各式建築物如酒吧、夜總會、脫衣舞俱樂、超級市場、公寓、洗衣店全都可入內；果然在影片中，一對主角就爆門入一家店鋪搶劫，另外也可看到警察爆門入屋拉人的片段，還有一鏡鱷魚走入便利店的小彩蛋。👉GTA 6爆料｜外媒爆GTA 6遊戲機制 可進入建築物內部 主角有新用具

早就傳出今集行雙主角，可操作雌雄大盜

按照全條影片推斷，Luica跟Jason是去了鋪頭打劫，在駕車逃走過程中意外翻車，Lucia成功逃走，而Jason似乎就被捕。

將於2025年發售｜PC版將會更遲？

有人計算了幾集GTA由公布、家用版發售、PC版發售日，作了個預測，估計2025年會先有PS5／Xbox Series X/S 版本玩，而PC版將要等到2026年。

GTA6暫分三版本，最平69.99美元

有人曾爆料因開發成本超過20億美元，遊戲定價將定為150美元左右，不過已證明是流料，官方公布了三種不同版本《GTA6》的售價：

基本版＄69.99美元（故事模式／Online）

特別版 ＄99.99美元（故事模式／Online／金屬包裝盒／Vice City地圖藍圖／GTA Online GTA$1百萬遊戲內貨幣）

收藏家版 $199.99美元（故事模式／Online／金屬包裝盒／Vice City地圖藍圖／GTA Online GTA$1百萬遊戲內貨幣／20吋雙主角雕像／向Grand Theft Auto: Vice City主角Tommy Vercetti至敬的服裝skin／Vice Lights Digital Soundtrack）

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