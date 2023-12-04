GTA 6最新畫面流出｜Rockstar高層兒子抖音爆料 影片見建築及交通｜RockStar Games官方公布將在香港時間12月5日晚上公開《GTA》系列最新作（GTA 6 / Grand Theft Auto 6 / 俠盜獵車手6）的宣傳影片，全球Fans都對此極之期待；然而在官方影片即將公開的當下，網上卻出現了最新的GTA 6流出。



GTA 6最新畫面流出 疑為高層兒子抖音爆料

日前在TikTok帳號「@azzarossi」上傳了一段聲稱是《GTA6》Grand Theft Auto 6 俠盜獵車手6的地圖洩漏內容。該影片長度僅十數秒，而在影片中可以看到鏡頭定在半空中，四處展望附近的建築物及高架橋高速公路，影片中還能看到實時交通，有汽車在公路上行駛。影片後來被推特（現X）用戶「Fiziev Fan」（@milksashi）轉貼與備份，馬上收獲大量關注。

👉Mon Hunt全新作、Bio聖女密碼重製版｜Capcom年底重大發表被流出

如果此流出為真實，因為在畫面底部有不少參數、文字一直在浮動，推測影片中的畫面可能為遊戲開發模式。而@azzarossi亦在影片中寫上「因為法律問題只能展示這麼多（can only show so much for legal reasons）」的字樣。

雖然在流出的當下尚不清楚該影片的真偽，但後來有網友作出逐格對比，發現影片中閃過的建築與環境不少都和去年遭大規模流出的《GTA6》開發影片有相似之處，認為影片的可信性不低。

👉Switch 2爆料｜傳Mario Kart X 瑪利歐賽車X 2025年Switch 2推出

另外是據推特的情報指出，今次流出內容的是Rock Star Games高層「Aaron Garbut」的兒子：Aaron Garbut是現時Rockstar North的開發部門主管，流出影片的Tiktok帳號「azzarossi」更貼出和Aaron Garbut的合照，以「証明」自己的流出為堅料。