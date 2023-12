GTA 6最新畫面流出|Rockstar高層兒子抖音爆料 影片見建築及交通|RockStar Games官方公布將在香港時間12月5日晚上公開《GTA》系列最新作(GTA 6 / Grand Theft Auto 6 / 俠盜獵車手6)的宣傳影片,全球Fans都對此極之期待;然而在官方影片即將公開的當下,網上卻出現了最新的GTA 6流出。



GTA 6最新畫面流出 疑為高層兒子抖音爆料

日前在TikTok帳號「@azzarossi」上傳了一段聲稱是《GTA6》Grand Theft Auto 6 俠盜獵車手6的地圖洩漏內容。該影片長度僅十數秒,而在影片中可以看到鏡頭定在半空中,四處展望附近的建築物及高架橋高速公路,影片中還能看到實時交通,有汽車在公路上行駛。影片後來被推特(現X)用戶「Fiziev Fan」(@milksashi)轉貼與備份,馬上收獲大量關注。

如果此流出為真實,因為在畫面底部有不少參數、文字一直在浮動,推測影片中的畫面可能為遊戲開發模式。而@azzarossi亦在影片中寫上「因為法律問題只能展示這麼多(can only show so much for legal reasons)」的字樣。

雖然在流出的當下尚不清楚該影片的真偽,但後來有網友作出逐格對比,發現影片中閃過的建築與環境不少都和去年遭大規模流出的《GTA6》開發影片有相似之處,認為影片的可信性不低。

另外是據推特的情報指出,今次流出內容的是Rock Star Games高層「Aaron Garbut」的兒子:Aaron Garbut是現時Rockstar North的開發部門主管,流出影片的Tiktok帳號「azzarossi」更貼出和Aaron Garbut的合照,以「証明」自己的流出為堅料。