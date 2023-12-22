原神新角色「閒雲」被指抄襲Bayonetta主角貝姐｜網民：米又抄了｜上市三年多的跨平台開放世界手機遊戲《原神》在全球持續大熱，遊戲營運早期組常被人垢病的抄襲、近來反對聲音也小了很多；但最近《原神》公開的新角色卻又再次捲入抄襲疑雲。



新角色「閒雲」被指抄《Bayonetta》貝姐

米哈遊旗下開放世界手機遊戲《原神》每隔一段時間都會追加新角色，最近官方就公布了即將實裝（一般預期為下個版本4.4版）的新角色「閒雲」，是遊戲中一直以仙鶴造型示人的仙人角色「留雲借風真君」的人化姿態。

閑雲

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留雲借風真君在遊戲較早期璃月篇劇情中有不少戲份，加上其角色個性和台詞都相當有趣，更重要她是遊戲中人氣極高的兩位女角「甘雨」和「申鶴」的師父，因此對早入坑的原神玩家而言是相當受歡迎的角色，更早時份有流出指留雲借風真君將會進入蛋池時，玩家們都相當興奮期待。

留雲借風真君的名台詞「放肆，哪個女人！」

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不過閒雲在正式公開不久之後，網上就開始有人討論其是否抄襲《Bayonetta》獵天使魔女的主角貝姐Bayonetta蓓優妮塔：的確，若將兩者放在一起對照，固然不能說是一模一樣，但確實很容易讓人產生聯想...尤其是黑色緊身褲、長高髻馬尾+眼鏡、左右各一的長披肩、高跟鞋等屬性也重疊了。

另外跟據網上爆料者流出的內容（官方尚未公開閑雲的實機畫面）；閑雲的招式「朝起鶴雲」，會先變成鶴型在空中跳躍兩三次之後再俯衝而下攻擊敵人，也被人發現和Bayonetta中的空中攻擊極為相似。

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網路圖片

網路圖片

事實上《原神》被指借鑑（抄襲）其他作品的創意早不是新聞，早在遊戲未正式推出之前，在測試版及早期版本中遊戲的開放世界玩法如爬牆、滑翔、煮飯等都被抨擊為抄襲《薩爾達傳說 荒野之息》；另外遊戲中也有其他角色的攻擊動作被指是模仿了《尼爾：自動人型》、《Devil May Cry》等知名動作遊戲中的招式動作。因此網民對新角色閒雲又有借鑑對像是毫不意外，紛紛表示「貝姐是你」、「米又抄」等等；網上也出現了貝姐和閒雲相關的改圖及二次創作。

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