2024年1月新番推薦｜迷宮飯、戰國妖狐、魔都精兵的奴隸10部必追｜和星光熠熠、有多部強檔作品的10月新番相比，2024年1月新番的陣容就顯得稍為薄弱；當然還有是值得留意的期待作品；加上不少上季大片如《葬送的芙莉蓮》、《藥師少女的獨語》等都跨季續播，因此1月還是有大把嘢睇。



2024年1月新番10部推薦、迷宮飯必看

1月新番重點有多部高質漫改作品，最注目必睇有獲得多個獎項、在讀者之間也是評價極高的奇幻漫畫《迷宮飯》由Netflix和Trigger合作推出動畫版本，是1月必睇強檔大片。另外還有少年漫畫改編作《魔都精兵的奴隸》，原作有非常多過激的「讀者服務」場面，期望動畫版可以「忠實還原」。

迷宮飯真係一定要睇

👉原神新角色「閒雲」被指抄襲Bayonetta主角貝姐｜網民：米又抄了

按圖放大2024年1月新番10部必追推薦連簡介：



+ 5

👉2023年最多人買完唔玩遊戲 王國之淚排第2｜外國統計網站公布排名

2024年1月新番10部必追推薦（簡介請見圖輯）：



迷宮飯

1月4日首播



肌肉魔法使-MASHLE- 神覺者候補選拔試驗篇

1月6日首播



Metallic Rouge

1月10日首播



戰國妖狐

1月10日首播



公主殿下，「拷問」的時間到了

1月8日首播



👉2023年十大爛Game排行榜外國評分網站公開｜挑戰玩家精神力極限

魔都精兵的奴隸

1月4日首播



北海道辣妹

1月8日首播



通靈王FLOWERS

1月9日首播



歡迎來到實力至上主義的教室 3rd Season

1月3日首播



勇氣爆發Bang Bravern

1月11日首播



👉連登仔嘲笑外國YouTuber花5年挑戰蒙眼爆機：不如學個技能實在