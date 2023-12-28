每年登入魔獸世界懷念亡父、重溫一起闖過的關｜網民：誰在切洋蔥｜可能不少人對電子遊戲的印象仍然停留在「浪費時間」、「玩物喪志」的守舊印象，但其實遊戲往往是和現實密不可分、和生活有著深厚聯繫，甚至可以成為一種紀念和所愛之人的獨特方式。最近在外國著名討論區「reddit」就有人分享自己是如何通過《魔獸世界》來懷念自己的亡父。



外國玩家reddit分享感人故事 爸爸藉魔獸世界角色活在心中

最近外國有一位魔獸世界玩家「Previous_Buyer9854」在著名討論區「reddit」的魔獸世界子討論版（r/wow）上分享一則故事，談及自己的亡父如何仍然活在《魔獸世界》之中。

他分享他爸爸是個電視購物頻道fans，常常買來第一代氣炸鍋、煙燻肉機、脫水機等各種新奇產品。到樓主8歲時候，爸爸帶了一個寫著「魔獸世界」、上面有一個紫色的精靈女士和一個手持獵槍的矮人的箱子回家，亦是樓主接觸魔獸世界的契機。

https://www.reddit.com/r/wow/comments/18r4zp0/my_dad_lives_on_through_wow/

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樓主表示這款遊戲和他過去玩過的都不一樣，他記得自己在爸爸身邊，看著他創建第一個角色、名為「Gaaron」的矮人。樓主會在爸爸身邊看著他穿越雪原、濕地等不同類型的土貌，又指爸爸會一絲不苟地完成各個任務，以提升他珍愛和疼愛的角色之等級。

魔獸世界中矮人族的主城「鐵爐堡」。

後來樓主也直接加入遊戲，創建了名為「Nicholas」的角色，然後就開始和爸爸爭電腦玩的生活：樓主上學時就由爸爸打機，晚上就到樓主開玩，也會尋求爸爸協助或是叫爸爸讓一些遊戲中的金幣給他。

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樓主也表示每當魔獸世界的擴張包（expansion）推出時，他一放學回家就會見到新擴張包的箱子，而媽媽更會為他們安裝好遊戲。在樓主兒時的生活中，每年的亮點都是跳入遊戲的新部分，坐著看著爸爸輕鬆打通新內容、將角色提升到極限。

魔獸世界在2008年推出資料片《巫妖王之怒》

可惜在2011年，樓主爸爸不幸離世；更不幸是到樓主在搬家和上大學之後，樓主和繼父的居所失火，除了一些照片之外大部分財物和樓主爸爸留下來的物品幾乎都燒燬了。火災後樓主我試圖挖掘我爸爸的任何東西，然後他想到了恢復魔獸世界賬號。最後在聯絡官方之後成功恢復帳號，Gaaron還在樓主爸爸留下他的地方，以及其寵物狼「Fangster」。

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樓主表示很高興能保留這個帳號；現在每當樓主想念亡父時（通常是聖誕節前後），樓主便會登錄魔獸世界，看看爸爸的角色、餵他的寵物、給角色剪個頭髮、換些新衣服。然後在遊戲中重新走過2008年時和爸爸實際走過的地方，重溫爸爸興奮地介紹的城市其他地點，再重新挑戰過去打過的地下城和怪物。樓主表示他爸爸通過這個矮人角色活在他的心中；每當樓主想念他的時候，Gaaron便會那裡等待著他。

帖文在reddit上收獲大量好評，不少人都留言指大為感動，並對樓主能找回原有的帳號感到慶幸。其他留言則有「所以我很討厭人說『不過是款遊戲』」、「誰在切洋蔥」等等。

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