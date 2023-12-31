Switch 2023年度eShop下載排行榜Top 30｜王國之淚輸給這小品遊戲｜任天堂最近公開了日本eShop的下載遊戲銷量排行榜，今年大熱的神作《薩爾達傳說 王國之淚》竟然不是冠軍，輸給了一款小遊戲。



任天堂公布eShop下載排行榜 王國之淚輸給西瓜遊戲

日本任天堂最近公布了Nintendo eShop 2023年度遊戲下載數量排行榜，全球機迷奉為神作的《薩爾達傳說 王國之淚》惜敗給今年因為實況遊玩爆紅的益智小遊戲《西瓜遊戲》（スイカゲーム），可見後者的爆紅程度。

《西瓜遊戲》最初是百度在日本的子公司「Aladdin X」為其自家投影機製作的內建小遊戲，兩年前移植至Switch在Nintendo eShop上架。遊戲最初上架時反應一般，直到今年才因為日本的遊戲實況主遊玩後，繼而推廣到VTuber界有大量hololive等人氣VTuber直播遊玩，最終將遊戲帶到全球一般玩家面前。

西瓜遊戲會爆紅，hololive功不可沒。（網路圖片）

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按圖放大任天堂公布2023 eShop下載排行榜Top 10：



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根據日本任天堂eShop官方公布的遊戲下載排行顯示，第一名為《西瓜遊戲》，第二名為《薩爾達傳說 王國之淚》，第3位即為《Pikmin 4》皮克敏4。第11至第30的排名可到官方公布的排行處觀看。雖然《西瓜遊戲》在下載榜勝出，但另一方面亦可能是因為玩《王國之淚》的人都較傾向買實體版甚至收藏版以收藏遊戲盒，而西瓜遊戲並不設實體版只能在eShop下載，因此單計eShop銷量自然是《西瓜遊戲》有優勢，並不代表《西瓜遊戲》的玩家數量比《王國之淚》更多。

https://www.nintendo.co.jp/software/feature/ranking.html

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《西瓜遊戲》的玩法同時包含了《2048》和《Threes!》的「合成方塊」和《俄羅斯方塊》「隨機掉落」玩法：遊戲會盒子上方掉落一個隨機的水果，相同款式的水果碰撞在一起後便會合成一個更大的水果並獲得分數，玩家的目標是合成出最大的水果（西瓜）並盡可能獲得高分；而當水果堆放得超過盒子的高度時遊戲便告結束。另外遊戲有引入物理效果，水果會在重力影響下碰撞和滾動，玩家需要將這些因素考慮在內才能控制水果的最終落點。而不能融合的水果亦會被合成出來更大的水果擠開，如果有水果因而被擠出盒子遊戲亦會結束。

（網路圖片）

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《西瓜遊戲》爆紅之後，官方也積極舉行社群活動及推出周邊商品；而《西瓜遊戲》屬小品遊戲製作相對較易，因而衍生出不少二創同人遊戲如《Hololive西瓜遊戲》、《北海道遊戲》等等。