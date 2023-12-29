Steam 2023 年度最佳遊戲排行榜｜趁特賣未完趕緊補完熱門遊戲｜2023還有數日就完結，主流PC遊戲平台「Steam」最近就公開了「年度最佳」遊戲榜單，包括最暢銷遊戲、最暢銷今年新發行遊戲、最多人遊玩、最佳搶先體驗等7個榜單，趁Steam冬季特賣未完之前趕快參考榜單「補飛」吧。



Steam 2023年度最佳排行榜公開

Steam最近公開了2023年度最佳排行榜；Steam公布這個排行榜已有數年歷史，而此排行榜並不是按照遊戲的評分或評價，而是以2023年1月1日至12月15日期間、單純以銷量及玩家人數作統計。而由於Valve（營運Steam的公司）並不會公開每款遊戲的詳細收益，因此每個榜單都分成白金、黃金、白銀和青銅4個等級，每個等級內的遊戲排名均為隨機，因此並不是說白金第1的遊戲之銷量/玩家人數就一定比白金第10的遊戲多。

順便提提Steam冬季特賣仍在舉行中、將在1月4日完結，以下如果有心水遊戲的話就趁特賣結束前出手了。

https://store.steampowered.com/sale/BestOf2023

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Steam 2023最暢銷遊戲

此榜單以2023年的銷售總額結算（DLC、商城等亦包括在內）；Steam 2023年度最暢銷的11款遊戲（白金級）為《DOTA 2》、《柏德之門3》、《星空》、《Counter Strike 2》、《電馭叛客 2077》、《陰森之子》、《Apex 英雄》、《決勝時刻 現代戰爭3》、《PUBG》、《霍格華茲的傳承》和《天命 2》（排名不分先後）。

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Steam 2023最暢銷新發行遊戲

這些是2023年最暢銷的新發行遊戲；此榜單將所有 2023 年發行的遊戲納入考量，並選出發行後的頭兩週收益名列前茅的遊戲。今年Steam新發行的最暢銷12款遊戲（排名不分先後）為《星空》、《EA SPORTS FC 24》、《遺跡2》、《街頭霸王6》、《霍格華茲的傳承》、《機戰傭兵 VI：境界天火》、《大都會：天際 2》、《生化危機4 重製版》、《星際大戰 絕地：倖存者》、《柏德之門 3》、《陰森之子》和《Pay Day 3》。

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Steam 2023最多人遊玩遊戲

這些是 2023 年最多人遊玩的遊戲，展示所有在2023年最高同時在線玩家數達到4萬的遊戲，然後依據達成的最高同時線上玩家人數分組。另外是因為贈獎活動或免費週末而令玩家人數遽增的情況將被排除在統計之外。

而級別最高、在Steam平台最高同時遊玩玩家數超過30萬的遊戲為《天命2》、《陰森之子》、《星空》、《PUBG》、《DOTA 2》、《Counter Strike 2》、《柏德之門3》、《APEX 英雄》、《霍格華茲的傳承》和《Goose Goose Duck》（排名不分先後）。

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值得一提是不少今年獲得大量好評的熱門遊戲如《機戰傭兵6》Armored Core 6、推出DLC及2.0大改版的《Cyberpunk 2077》等也未能達到同時遊玩人數30萬，僅擠身次一級的最多同時遊玩人數15萬的黃金組別；不過這些遊戲除了Steam以外也有PlayStation等其他平台的版本，可能不少玩家都在其他平台而非Steam玩導致玩家人數看起來較少（記者自己的AC6也是在PS5玩）。

以上榜單的12~100名，以及搶先體驗畢業生、Steam Deck遊戲、支援控制器及最佳VR 遊戲榜單可到Steam排行榜官方網頁觀看。