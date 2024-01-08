咁係因為你悲觀｜熱爆金句起源解構、萬能key回應同出租女友有關?｜可能最近大家上網不時會見到人引用一句「咁係因為你悲觀」來做回覆，又或會見到將此句子key上不同動漫、電視、電影截圖做成meme梗圖，儼然成為一陣熱潮；原來這波金句改圖潮，全因lihkg連登的一個回應而起，更間接帶旺了日本動畫《出租女友》！



原出處為香港連登討論區lihkg

此金句出自香港連登討論區lihkg，為連登用戶「水原千鶴」在另一用戶「膠液所」約8個月前所發帖文「而家社會氣氛沉滯到好似等緊大事發生咁」中的留言回覆；完整金句為

「咁係因為你悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」 連登用戶 水原千鶴

樓主「膠液所」的帖文內容為感嘆香港在疫情之後，不論經濟還是治安都比以往差，加上移民潮和（發帖當時）接連發生的負面新聞，令樓主覺得整個社會氣氛壓抑沉滯，好像在默默等待一些大事件發生一般。而「水原千鶴」就指樓主有此想法是因為樓主「悲觀」。

https://lihkg.com/thread/3370206

https://lihkg.com/thread/3370206

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由治及興

「由治及興」這四隻字相信香港人也不陌生，由中共總書記習近平在中共第二十次全國代表大會代表十九屆中央委員會發表報告中提出：會上習近平總書記指中央將全面準確推進「一國兩制」實踐，堅持「港人治港」、「高度自治」的方針，推動香港進入「由亂到治」走向「由治及興」的新階段。

此後「由治及興」就不時被中央官員及香港政府員工引用，以勉勵香港人積極面對「反修例運動」及新冠疫情過後的環境；如2022年的香港行政長官施政報告就有引用，2023年國務院總理李克強發表政府工作報告時也寄語香港「推動香港進入由亂到治，走向由治及興的新階段」。

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出租女友水原千鶴變萬能key

「由治及興」四字聽起來很美好，可以理解為香港在穩定的管治之下將會開始百業興旺；但若單看此四隻字只能說是一個景願，未有詳細解說如何由「治」帶到「興」以及兩者之間的必然性。

「水原千鶴」的回文妙處亦在於此，只說「我睇到由治及興帶嚟嘅好處」，卻不說出所謂「好處」是什麼，以至於是否真有什麼「好處」也不得而知，非常「啜核」。而「咁係因為你悲觀」也成為一個百搭回覆，基本上無論對於別人發表的任何意見或看法，尤其是對於負面、消極的意見，都可以用「咁係因為你悲觀」來回覆。

水原千鶴

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除了回文本身夠啜核以外，回文者「水原千鶴」這名字也是令此金句爆紅的一大因素；水原千鶴是日本漫畫及同名改編動畫《出租女友》的女主角，水原千鶴因為有著姣好的外觀，動畫播出前已吸引不少讀者，到動畫開播後更是吸引不少動漫迷拜倒在其石榴裙下、人氣相當不俗。

因為水原千鶴這角色本身有相當知名度，不少網民就開始拿來惡攪，將金句「咁係因為你悲觀，我睇到由治及興帶嚟嘅好處」key到水原千鶴的圖片上，連登金句加上動漫美少女的組合馬上刷出火花，圖片開始瘋傳。甚至在同人活動中，還有人cosplay「連登會員水原千鶴」。

在同人活動中，還有人cosplay「連登會員水原千鶴」。

咁係因為你悲觀...（網路圖片）

接下來的創作就可說是遍地開花，有人將此金句key到不同的動漫圖片、電影截圖以及常見的meme圖等，尤其是有不少經典gif圖如《大時代》的「是技術性調整、不要害怕」、鄭子誠的「對唔住有錢真係大晒」等都被重新key上金句，相當攪笑。也有人將金句變體，將「由治及興」變成其他四字成語、好處改成壞處等，以對應不同場景，非常盞鬼。

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按圖放大睇咁係因為你悲觀攪笑改圖及gif（圖片均來自網路）：

