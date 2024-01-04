偷改韓版楓之谷課金道具機率NEXON被重罰116億 網民嘆:橘子沒騙我｜以往玩MMO遊戲刷不到寶或是合成物品失敗時，相信不少玩家都曾打趣說過「肯定是官方在後台偷改機率」，但原來這些想法可能正正是現實；最近韓國知名遊戲營運商NEXON就因為被揭發偷改課金道具機率而未有向玩家說明，被韓國公正交易委員會重罰116億。



韓國遊戲營運商NEXON偷改道具機率至「0」 總統府都出聲

據韓聯社及The Korea Times等媒體報導，韓國公正交易委員會（Korea Fair Trade Commission；KFTC）在1月3日發表的調查報告中，指韓國著名遊戲開發、營運商「NEXON」因在未告知消費者的情況下調整遊戲內的機率，違反「電子商務消費者保護法」，將被處以116億韓元（約港幣6900萬元）的罰款及糾正令。

涉事遊戲《新楓之谷》（Maple Story）

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報告指出NEXON旗下網路遊戲《新楓之谷》（Maple Story）在2010年5月時推出可變更裝備潛在能力屬性的物品「方塊」（cube）：《新楓之谷》中的裝備有分一般屬性和潛在屬性，而潛在屬性需要透過課金道具「方塊」來獲得。

KFTC的調查報告。https://www.ftc.go.kr/solution/skin/doc.html?fn=4717443c4dfee7de45be4badcba6487b55e439eaef1237871d616bda923643bd&rs=/fileupload/data/result//news/report/2024/

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報告指透過「方塊」可獲得的潛在屬性種類為隨機決定，但Nexon在同年9月便已在未有告知玩家的情況下，偷偷將部份玩家偏好的熱門數值出現機率調低；還曾在2011年8月發出不實公告宣稱「物品程式並未進行任何修改」。另外，使用另一道具「黑色方塊」來讓裝備的潛在能力「升階」的機率也在多年來被多次偷偷下調，而NEXON同樣未有告知玩家。

https://www.ftc.go.kr/solution/skin/doc.html?fn=4717443c4dfee7de45be4badcba6487b55e439eaef1237871d616bda923643bd&rs=/fileupload/data/result//news/report/2024/

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由於「方塊」可以快速提升裝備性能，對於MMO遊戲的機制而言使用方塊提升能力會使遊戲變得更為有利，因此不少玩家都捨得花錢購入「方塊」。據KFTC報告中刊載的數據，《新楓之谷》的總銷售額在2020年已達到5600億韓元（約32億港元），而其中有約28%來自課金道具的銷售，報告也提到甚至有玩家在一年內花費2.8億韓元（約167萬港元）來購買這些「方塊」。

而《新楓之谷》並非是NEXON唯一一款偷改機率的遊戲，旗下另一款遊戲《泡泡大亂鬥》的賓果活動中，也同樣有將部份物品的出現機率調至「0」且未告知玩家的操作。

《泡泡大亂鬥》

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據報南韓總統辦公室也對KFTC裁罰Nexon一事做出回應，表示「必須糾正資訊不對稱造成的傾斜競爭環境，努力創造一個公平的遊戲市場」，今次事件亦反映南韓總統尹錫悅「優先保護遊戲玩家權益」的意願。總統辦公室進一步表示他們正在積極進行總統選舉期間所許下的承諾，包括建立專門打擊遊戲欺詐小組、確立保護遊戲玩家的相關政策等。

對於KFTC調查報告，有報導指Nexon雖然表示接受公平交易委員會的裁決，但也「跌落地都拿返渣沙」般強調事件發生在2016年以前，當時韓國並未有法律規定機率商品必須公開機率，還指責KFTC追溯罰則會為害韓國整體遊戲產業。而KFTC隨即反駁，「是否需要公開機率與今次處罰無關，因為法規規定只要沒有明確告知消費者相關權益，就會受到處罰」。

不過NEXON《新楓之谷》營運團隊也很快就「跪低」，於1月3日晚間透過其官方YouTube頻道直播說明事件，瞭解此案嚴重影響玩家信心，強調會盡全力重建玩家信任，打造一個令玩家可安心遊玩的《新楓之谷》，並在直播最後低頭致歉。

https://www.youtube.com/live/ZLk5g5ksAgU?si=o6wJZvEEBjB9Q48A

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網民回應：改成0也太狠 原來橘子真的沒騙我

早前台灣遊戲代理公司「遊戲橘子」因為網路遊戲《天堂》中「紫布」的實製製作機率和所宣傳的不同，因而被法院判處罰款；如今韓國方面遊戲原廠也被爆出會暗改機率，網民紛紛打趣說「原來橘子真的沒騙我」、「是橘子保護了我們」。不過另一方面，也有人提出同樣是不實機率，遊戲橘子的紫布事件只被罰款2百萬台幣，和今次NEXON的116億韓元（約2.75億台幣）相差超過100倍，引來不少台灣網民自嘲台灣不愧是「詐騙天堂」。