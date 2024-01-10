網民熱議兒時玩盜版長大後有無買返｜有人感嘆：而家係有錢無時間｜約二十年前盜版遊戲盛行，相信不少有一定年紀的玩家小時候或多或少都玩過「老翻」或「開心版」遊戲。而今時今日玩家越來越重視正版意識，小時候的機迷也長大了有消費能力買Game；最近網上就有人發帖討論大家會否特意買回小時候玩過的盜版遊戲，引起網民熱議。



是否會將玩過的盜版遊戲買回去

約二十年前家用遊戲機、電腦遊戲開始流行，不少人家中可能都開始有電腦或是PlayStation等家用機；但是當年正版遊戲所費不菲，一般學生哥難以負擔、而除非家長也是機迷否則也很難要家長買並不便宜的正版遊戲，於是乎盜版遊戲（老翻）應運而生，相信不少人都曾經有過去商場「燒碟」買老翻的經歷。

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隨時代及科技發展，玩家們也越來越有正版意識，加上又有Steam等方便的正版遊戲平台，到長大後仍然是機迷的人可能都有真金白銀支持遊戲產業的想法。最近就有網友在巴哈姆特討論區的「Steam綜合討論版」發表帖文「【問題】你會不會還盜版債？」，詢問玩家會否把當年玩過的「老翻」重新買一份正版、當成是一種「贖罪」或補償；而貼文下方也設有投票讓網友發表立場。

https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=60599&snA=44283

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9成人願意一定程度上買回舊時玩過的老翻

投票設有「每一款我玩過的盜版，通通買回」、「選擇幾款以前很喜歡的，買回去」、「把現在還願意重玩的買回去」及「不買，畢竟都玩過了」四個選項。在撰文的時間點共有3千6百多票，而接近9成投票都表示願意在一定程度買回曾經玩過的盜版遊戲：有過半人選擇「幾款以前很喜歡的買回去」、約2成人表示「把現在還願意重玩的買回去」，更有約2百多人表示會將所有曾經玩過的盜版遊戲都買一次正版。而明確表示不會重買的人則只佔一成左右。

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投票以外也有不少玩家留言分享感想，有許多玩家在投票後也回文分享自己的心得；有人表示小時候不知道什麽是盜版，長大懂得分辨又有經濟能力之後便踏上「還債」之路；不少人分享自己買了什麼小時候玩過的盜版，例如有《上古卷軸》、《絕命異次元》等等。

記者小時候的伊蘇1、2也都是玩老翻，後來也在Steam上買了正版

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也有人表示如果碰巧看到（以前玩過的盜版）又不貴的話就會買下來，但也不會特意主動去尋找兒時玩過的翻版能不能買到。也有玩家打趣地表示有時在Steam特賣買的遊戲比當年盜版還要便宜。

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亦有人提出並非不想買，而是買不到：如一些20年前的舊遊戲可能因為原平台太舊又沒有重製/高清版，想購買一手是接近不可能。像是不止一人留言小時候常玩GBA模擬器，但GBA舊遊戲中有現代移植的只佔很少數；另外舊遊戲也可能因為開發/代理商倒閉或其他原因，原版本早已絕版了根本就買不到。有人指如果這些遊戲能在Steam上發售一定會支持，已一些已有現代移植版的舊遊戲如洛克人EXE合集等已經課金支持。

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https://store.steampowered.com/app/1798020/ROCKMAN_EXE_2

另有網民提出學生時代，雖然沒錢買遊戲但有時間找遊戲，小時候花了許多功夫找免費遊戲來玩；到出了社會後不想在找很容易有問題的盜版檔案上浪費時間，直接去Steam買遊戲更快，但買多了遊戲玩的時間卻比以前少了。