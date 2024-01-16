高達Seed Freedom送審片B站流出｜拉克絲戰衣/自由高達最終型曝光｜BANDAI於2021年於上海築起實物大Freedom Gundam 自由高達立像，明顯看重中國市場，早前在微博又宣布1月24日日本上映的電影《機動戰士高達 Seed Freedom》內地將比香港更快上映。沒多久後，在Bilibili出現一段疑似試片，爆出了拉克絲極終性感戰衣及自由高達最終型態的短片。不少人以為Bandai又明益中國市場，電影在日本都未正式上映，B站就率先「派彩蛋」，結果出人意表……



Seed Freedom 重新戲未上映先流出

原來，《高達Seed Freedom》中國率先上映的消息，以及網上流出影片都是未經日本片商BANDAI同意的。雖說影片畫質不好，也沒有全片流出，但在電影大結局高潮片段和主角最終最強機體在未上映上被唱通街，真的非常大件事。現時 BiliBili、X兩大平台已經將流出影片及相片全部下架。

設計圖片

現時BiliBili、X兩大平台已經將全部流出影片及相片block了

注意：相關的劇透情報在以下圖卡之內，如不想被雷的可跳過：

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BANDAI極度憤震、中國動畫界名譽掃地

影片被流出後，再有知情人爆出一張疑似影片翻譯團隊的內部對話紀錄，原來這支電影本來正在進行中文翻譯，完成後需要送交當局審查內容，但翻譯團隊中卻有害群之馬私自將保密片段上載至BiliBili。從對話紀錄可見，他們不單要急急將影片刪除，更重要是捉鬼！但影片已經四散全球，日本fans當然也被劇透被雷了，事件令萬代極度震怒，中國動畫業名譽掃地，更有網民指此舉或令電影延後於中國上映，真是一粒老鼠屎 壞了一鍋粥。



前期主角機被嫌樣衰，流出或令銷情雪上加霜



今次事件損失非同小開，除了劇情被爆之外，原本電影前期宣傳只公開了飛昇自由高達Rising Freedom Gundam、不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 兩款新主角機的造型及模型／figurre。然而眼利網民卻發現兩部機僅為數款舊高達以「百鳥歸巢」形式砌成一部的《食神》「錦繡多味魚」，被嫌樣衰無誠意。後來更在預告中發現兩機將相繼被打爆，換言之必定會再有最終「魔王機」。萬代本想在1月24日上映前保密，以免影響兩部前期機型的銷情，如今本來已反應麻麻的飛升自由和不朽正義，睇怕又會被大量facebook網民表示：等$59蚊先買。

高達 SEED Freedom預告5｜基拉被綠飛昇自由被打爆、阿斯蘭上線了