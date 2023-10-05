高達 SEED Freedom 劇場版推出第3彈PV 並公開了飛昇自由高達Rising Freedom Gundam、不朽正義高達 Immortal Justice Gundam 兩款新主角機的造型及模型。然而眼利網民卻發現兩部機僅為數款舊高達以「百鳥歸巢」形式砌成一部的《食神》「錦繡多味魚」，被嫌樣衰無誠意。



PV3香港地區無法收看、先來看截圖

最新的第3彈預告「崛起的自由 與 不朽的正義」因版權問題要用VPN才能看到，現以簡單文字及截圖解畫：片頭由一句「基拉大和，出擊！」開始，魔王基拉駕駛飛昇自由高達Rising Freedom Gundam出動，並在中途變型成MA飛行形態；之後就到阿斯蘭駕駛不朽正義高達 Immortal Justice Gundam ，使用可作飛道具攻擊的新型盾牌戰鬥。

魔王基拉駕駛飛昇自由高達Rising Freedom Gundam出動，並在中途變型成MA飛行形態

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不朽正義高達

飛鳥真繼續路人，高達都冇得用

影片中可以看到神秘新敵人「黑騎士小隊 BLACK KNIGHT SQUAD」的MS出現，兩款機體：紅色隊長機 破壊 Shi-ve.A 及 其他4色隊員機 咆哮 Rud-ro.A (暫稱) 則被指似超級戰隊多過MS，如果不跟你說清，你根本不會聯想到是《Gundam SEED》入面的機動戰士。

「路人真」將不獲安排駕駛新版命運高達，改用新版「強人」，可以轉動攻擊的圓盤光盾又幾有型。而露娜瑪麗亞·霍克將改用新型機「格魯古古麥尼斯」（即是馬沙的紅勇士），繼續跟《SEED Destiny》ZAFT軍駕駛《0079》自護軍機體改版的傳統。另值得留意，影片中還有一部疑似村雨改良型的可變機體。反而資料中有部 FORCE IMPULSE GUNDAM SpecⅡ （強攻型衝擊高達 規格Ⅱ）未在影片中出來。

「路人真」將不獲安排駕駛新版命運高達，改用新版「強人」

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另值得留意，影片中還有一部疑似村雨改良型的可變機體。

HG模型圖提早流出｜網民嫌舊款高達環保再用冇誠意

幾款新機原定於10月5日公開，但早一晚已經在大量流出爆料，討論熱度超高，有明眼人一看就發現兩機僅為舊設計重用：飛昇自由高達Rising Freedom Gundam 的新背翼滿滿的是Saviour Gundam 救世主高達飛翼雙砲背包的既視感；而阿斯蘭的 Immortal Justice Gundam 不朽正義高達的新背翼就令人馬上想起Raider Gundam 獵殺高達。

圖右：飛昇自由高達Rising Freedom Gundam／圖左Immortal Justice Gundam 不朽正義高達

不過記者認真做過A/B對比，其實只能說相似，並非真正的舊模新用。反而就有點認同網民所言，兩款新機雖然均可變成MA飛行形態，但大家都不太喜歡大河原邦男最拿手的「躺平」瞓地、張開雙翼扮飛機變型法。

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