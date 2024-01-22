Palworld幻獸帕魯攻略｜入坑必知5件事 版本差別 連線遊玩 伺服器相關｜Palworld幻獸帕魯推出數日已在全球爆紅，更成為Steam史上同時遊戲人數最高的收費遊戲；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲入坑指南，方便大家馬上加入於Palworld中冒險。



1. 縫合怪遊戲 抄襲過敏體質要注意

《Palworld》幻獸帕魯是一款所謂「縫合怪」遊戲，意思是遊戲「借鑑」了許多既有遊戲的玩法、設計和機制整合成一個遊戲。遊戲中的幻獸設計當然是源自Pokemon寵物小精靈，基本上遊戲中的每一款幻獸你都可以對標出其「原型」Pokemon。

其中一款看版怪物，明顯就是Pokemon中的「電擊獸」...

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而除了怪物設計之外，遊戲的玩法亦是「集各家之大成」，既有《荒野之息》式開放世界、《Fortnite》的第三身射擊和建築系統，以及《ARK》和《Valheim》般的日夜交替求生、資源管理玩法等等。

Palworld幻獸帕魯

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事實上本作的開發者「Pocketpair」早是「惡名昭著」，前作《Craftopia》就是縫合了《荒野之息》和《Minecraft》的遊戲；即將推出的下一款作品《Never Grave》則明顯是模仿《Hollow Knight》美術風格和玩法，再加上《Terraria》式的連線建設玩法及時下流行的rougelike系統。如果你是對抄襲很敏感、見不得這類明顯是有參考特定遊戲來開發的作品，可能就要考慮是否加入今次的Palworld熱潮了。

Never Grave美術風格和Hollow Knight 90%似，你說是Team Cherry做的我也信了

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2. 版本差別

遊戲目前有Steam版、PC Game Pass版和Xbox版；這裡建議要玩的人務必要購入Steam版本而不要貪免費去玩Game Pass版。因為Game Pass版和Xbox版均為「閹割」版本，比Steam版缺少功能，最重要的「加入伺服器」功能都欠奉；因此除非你很確定只會和兩三個一樣有Game Pass的朋友一起玩，否則還是建議去買版Steam。

https://forum.gamer.com.tw/C.php?bsn=71458&snA=22

3. 遊戲玩法

如同前面提到《Palworld》幻獸帕魯是款開放世界生存遊戲，玩家將在開放世界中以帕魯球來捕捉和收集各地的帕魯，並依照自己喜好的方式來跟帕魯生活。玩家可以讓牠們從事戰鬥、建築、務農，又或是讓牠們在生產線上工作。此外玩家更可以把牠們出售，甚至「肢解」作為食材使用。

也就是說可以將幻獸抓回來當黑工...

遊戲也和Pokemon本篇一樣設有交配繁殖系統（生蛋），玩家可以讓兩隻幻獸交配產下後代，後代也會隨機繼承兩親的能力。

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4. 多人連線進度相關

多人遊戲和伺服器的最大分別在於人數；普通多人遊戲最多只能4人同玩，而伺服器則視乎設定，最多可以32人。

但要注意一點是遊戲進度是和世界i.e.伺服器/房主綁定的；如果在另一個伺服器遊玩的話，就需要由零開始從新遊玩。所以如果是和朋友一起玩的話，最好是先和朋友商量好由誰當主機或是會不會自己開server等。

每去一個世界都要重新開始

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5. 伺服器相關

如果你個習慣打街場的獨行俠，可以考慮去官方伺服器遊玩；加入伺服器的方法也很簡單，在主畫面選「參加多人遊戲（專用服務器）」，然後在畫面上方的「NA」選擇接近自己的地區（香港的話連CHINA、JP或ASIA會較快），再選伺服器加入即可。如果有朋友建立伺服器的話，只要在伺服器畫面的底部輸入伺服器的ip和port然後點「連繫」即可加入。

如果將會有一班朋友一起玩的話，可以考慮自己建立伺服器，只是需要效能比較強的電腦。開伺服器的電腦可以同時遊玩遊戲，不會發生開ser者無得玩的慘況；當然電腦硬件要求還是擺在那。如果有興趣建立伺服器的話可參看官方教學：https://tech.palworldgame.com/dedicated-server-guide

如果懶得研究怎麼開server又或者不想長開電腦當server，可以考慮在網上租用伺服器；現時已有不少網站提供專門用來玩Palworld的server，只要付錢便可獲得專用伺服器及IP，在遊戲中輸入IP連線即可遊玩。

g-portal

現時比較多人用的租伺服器網站有g-portal，當然也有其他租伺服器的網站，用你喜歡的便可。但要注意租用的伺服器未必可以設置密碼，如果只打算和fd圍內玩的話就不要讓其他人知道自己所租server的ip了。

記者的朋友租了gportal的台灣server，記者自己玩起來十分穩定順暢，有興趣租server的可以參考。不過，也有網民回報一些連線品質稍差的server在遊玩時可能會有rollback的情況，