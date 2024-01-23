Palworld幻獸帕魯攻略｜新手必知10件事 前期屈機神寵｜Palworld幻獸帕魯推出數日已在全球爆紅，更成為Steam史上同時遊戲人數最高的收費遊戲；《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲新手攻略必知10，方便大家馬上加入於Palworld中冒險。



基地相關：



1. 閱讀求生指南

遊戲並沒有特別設置教學關卡，不過遊戲將玩家早期需要知道的大部份知識都寫了在遊戲中的「求生指南」內，建議玩家在開始冒險之前將生存指南閱讀一次，掌握基本的知識。

求生指南

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2. 立即興建第一個據點

Palworld採用類似《ARK》、《Valheim》的生存玩法，玩家必須要興建據點以生產資源和製作各種裝備道具，最基本的帕魯球（精靈球）都要在據點內的工作枱製作。因此玩家開game後第一件事就是盡快找個地方興建第一個據點。

3. 大量採集木材和石頭、優先點負重

早期玩家需要極大量的木材和石頭，用來製作各種工具、武器以及最重要的帕魯球（精靈球），因此起完據點後第一件事就是採石伐木，以及捕捉能夠採石和伐木的帕魯讓牠們在據點內開工。同樣因為早期需要大量收集和搬運資源，建議早期升級加點都優先點負重，會輕鬆很多

在建好全自動帕魯生產工場之前還是要自己落手落腳做

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4. 和朋友夾技

不論建造建築還是製作物品，都需要玩家在科技處學習配方後才可製作；理論上玩家應該有足夠的科技點點出所有配方，不過早期單靠升級提升的科技點數是不足以學完每一級的全部配方；因此如果有朋友一起玩，最好是大家「夾分」每人分別學不同配方。例如可以一個人負責據點升級用的配方，另一人就負責裝備類的配方。

5. 營火擺放

營火不要設置在帕魯工作或去休息時會經過的地方，不然帕魯行過時會自己踩到然後被燒死。同理玩家自己踩到營火的話也會被燒（非常痛）。

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6. 向金屬時代進發

當玩家的第一個據點發展得差不多之後，就要開始著手準備邁向金屬時代；以金屬礦石和融爐來生產「金屬錠」，金屬錠的用量是超級大，以至於會建議玩家的第二個據點就建在金屬礦石旁邊集中生產金屬錠。

冒險相關：



7. 優先解鎖傳送點和翠葉鼠雕像（捕獲力）

傳送點很就明確了，開了傳送點之後去哪都方便。而玩家在探索地圖中可能會見到一些綠色的雕像，那些是翠葉鼠雕像，收集之後可以供奉給在據點建造的力量之像（等級6配方），就可以永久提升角色的捕獲力，令捉寵更易成功。

翠葉鼠雕像

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8. 傳送術

一般而言要傳送必須要本人和傳送點直接互動、並不能在地圖就隨意傳送；但如果伺服器（世界）設定了死亡不會掉落背包的話，只要在撿滿背包或是想回據點的時候按ESC再在選單中選「死亡後重生」自殺，便可以在據點重生「傳送」回據點了。

9. 鉤繩滑翔

推特上已有不少玩家分享，只要將鉤繩槍射向地面或牆身，再在碰撞的瞬間換切武器，就可以將角色高速彈射出去，然後再展開滑翔傘就可一口氣移動長距離。

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10. 超級跳

同樣是推特上已有不少玩家分享，在捕捉帕魯後站在帕魯球上，就有機會將玩家彈射上高空，在探索地圖要登上高處時頗為有用。

前期屈機神寵：

玩家在早期如果可以捕捉寐魔（在初始台地附近就有），就可以在等級8時解鎖配方「寐魔專用項圈」，效果是令隊伍中的寐魔自動出現助戰。一般情況下玩家只能放一隻帕魯出來助戰，但是「寐魔專用項圈」是對隊中所有寐魔都有效，如果在隊中帶4隻寐魔的話就會4隻都同時自動跑出來助戰，連動玩家的攻擊。拖著幾隻寐魔軍團時越幾級打怪都很輕鬆，但就要注意如果想捉低lv寵就很容易一下子打死對方。