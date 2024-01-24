PS5《鐵拳8》評分解禁｜獲外媒一致好評：系列史上最令人興奮之作｜2024年1月尾開始接連有大作推出，首先打響頭炮的是將於1月26日推出的知名格鬥遊戲系列《鐵拳》最新作《鐵拳8》將於1月26日推出，遊戲評分亦已在最近解禁，以下整理各媒體遊戲評論總結讓玩家作參考。



鐵拳8獲外媒一致好評 稱系列史上最令人興奮之作

《鐵拳8》的評分已經解禁；在外國主流評分統計網站「metacritic」中，PS5版《鐵拳8》目前共有61份媒體/評論家評分，平均得分高達90；61份評論中除了兩份尚未寫下確切分數的評論外，其他59份全部為正評，正評率達97%。

https://www.metacritic.com/game/tekken-8/critic-reviews/

👉Palworld幻獸帕魯攻略｜入坑必知5件事 版本差別 連線伺服器相關

VGC Video Games Chronicle的評論為遊戲打出5星滿分，指出遊戲的格鬥系統出色，特別稱讚新增的熱血系統（Heat mode）和怒氣系統（Rage Art）更為鼓勵進攻、令對戰更為刺激，亦為遊戲帶來更多策略性。同時遊戲視覺效果亦是無與倫比、角色設計亦比前作大為提升。除了評論提到遊戲劇情偏短之外幾乎全無缺點，是系列史上和《鐵拳3》並肩最令人興奮的一作。

https://www.videogameschronicle.com/review/tekken-8/

👉Palworld幻獸帕魯攻略｜新手必知10件事 前期屈機神寵

IGN的評論則打出9分（10分滿分），稱讚本作為「系列上進化」遊戲的格鬥系統設計出色，新增的熱血系統（Heat mode）和怒氣系統（Rage Art）為遊戲增添了深度和戰略性。評論還特別稱讚遊戲內建的重播功能以及訓練模式均非常完善；亦提到遊戲除了連線體驗良好之外亦有豐富的單人內容，即使不太愛和真人格鬥對戰亦有遊玩本作的理由。

https://www.ign.com/articles/tekken-8-review

👉Palworld幻獸帕魯攻略｜快速刷錢、礦石、升級方法 高效推進度

Game Informer的評論則在10分滿分打出8.25分，評論同樣稱讚今集新加的熱血系統和怒氣系統，但就認為線下模式的內容稍為薄弱。評論指雖然《鐵拳8》在格鬥遊戲中未如《街霸6》和《真人快打1》受關注（記者按：大概只是對歐美的環境而言，亞洲方面未必相同），但作為一對一格鬥遊戲仍是一個令人激動的選擇。