Palworld幻獸帕魯攻略｜快速刷錢、礦石、升級方法 高效推進度｜Palworld幻獸帕魯推出數日已在全球爆紅，4日內爆賣600萬隻，更成為Steam史上同時遊戲人數最高的收費遊戲同時遊玩人數高達170萬。《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲早期快速刷錢、挖礦石及刷經升級方法，方便大家於Palworld中的冒險更順暢。



Palworld幻獸帕快速刷錢方法：



被動生錢：將喵絲特放進據點中的牧場，就能自動產出金幣。不過早期還是建議先生產棉花，用來整製作各種裝備都會用到的布；裝備整得差不多時才開始掛錢也不遲。注意有時會有bug即使丟喵絲特進牧場也會顯示無工作，多丟幾次或是丟附近等牠走進去、在主控台見到牠放牧中就行了。

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至於喵絲特記者個人是在「丘陵洞窟」地下城裡捉到，入口在下圖白色標記的位置，但大概其他地方也會有。

主動刷錢：首先生產大量最低級的帕魯球，然後捕捉大量像是皮皮雞等的低級帕魯；接下來去找商人賣掉便可獲得大量金錢。即使是等級1~2的帕魯也可以賣到90~100元一隻，捉100隻賣掉就是1萬元；手速快的話在低等帕魯地區幾秒捉一隻雞並不太困難，一小時可以賺到幾萬蚊。

商人在遊戲中幾個位置都有，比較近的位於「小型集落」裡的道具及帕魯商人（在帕魯商人處才可以出售帕魯），以及「廢棄坑道」裡的黑市商人。

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還有就是擊倒盜獵集團成員及帕保團體成員也可獲得不少金錢，即使是只得幾級的成員也可能會掉百多至數百元不等，會有機會掉落彈藥和帕魯球等物品，因此見到他們時就不用客氣馬上出手吧。

快速刷早中期大量用到的礦石：



石頭：將有挖掘技能等級2或以上的帕魯安置在採石場，掛機一晚就可有數千石材。現時較為熱門的挖掘2級帕魯有沙漠龜和趴趴鯰等，但是兩者都要在沙漠地區才能捉到，不單等級較高只有十來級時較難捉到，同時也需要穿上耐熱防具不然在沙漠地帶會一直扣血。

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金屬礦石：一般而言自己挖會比較快，如果想自動生產的話，地圖中有一些地區有密集的金屬礦石，可以將第2個據點建立在該處，讓帕魯來挖。但要注意金屬礦石必須要採礦技能LV2或以上的帕魯才能採掘，換言之又是沙漠龜和趴趴鰻出場的時候了。

帕魯礦碎片：去地下城一口氣挖比較快，會有大型的帕魯礦可一口敲出數十顆帕魯礦，最好是幾個人一齊下去快速通關；平常在探索時也可勤力點多挖路邊的帕魯礦。

至於木頭當然也可以用伐木場生產，不過如果本身伺服器有將資源掉落調高的話，用金屬斧自己砍樹也很快，幾下就砍完一棵可得40~80木頭。

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刷經驗 / 等級方法：



勤力捉寵：每隻帕魯捕獲頭十次都可獲得額外經驗，而即使是最低等級的精靈，額外捕獲經驗都非常多，比玩家擊倒同等級的帕魯還要多出好幾倍。因此基本上見到每款精靈都捉10隻、拿盡捕捉獎勵就是最踏實的升級方法。

只要是頭十次內，捉4lv怪都會有數百經驗。

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打地圖王：在地圖各處分布著一些「地圖王」（在地圖上有icon標示），擊倒或捕獲這些地圖王能獲得大量經驗；但是這些地圖王都有較長的重生時間，如果勤力的話就每次一見到牠們復活就去打吧。

如果利用商人，刷錢和刷經兩件事可以同步進行：首先在商人處購入帕魯球（120元一個），捕捉帕魯（獲得經驗）後在商人處賣掉換錢，然後再用錢購買帕魯球及直接購買帕魯（購買帕魯也計算為捕獲，可獲得經驗），然後又繼續捉帕魯賣錢...