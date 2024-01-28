人中之龍8攻略｜OKA衝浪者攝位車解鎖、升級方法 夏威夷愉快兜風｜2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》已正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲開局攻略，包括早期必知心得及屈機護符「財運高升護身符」取得方法。



全新交通工具攝位車「OKA衝浪者」 兜風舒適

官方早在遊戲推出之前就已公布，因應今集遊戲規模和地圖大小都比系列以往作品更大，因此亦在遊戲中增加了更多交通手段，其中一款就是「OKA衝浪者」，比照現實中的「攝位車」Segway。

👉人中之龍8攻略｜5個早期必知心得 必拎加錢護符財運高升護身符

取得OKA衝浪者的方法十分簡單，只要玩家推進主線劇情到第3段中段，然後去阿羅哈大街地區完成6號支線任務「路面衝浪OKA衝浪者！」，即可解鎖OKA衝浪者，任務承接位置在阿羅哈大街的「Family Market 鴿鴿」門外。

👉Palworld幻獸帕魯攻略｜入坑必知5件事 版本差別 連線伺服器相關

自動前進勁方便

解鎖OKA衝浪者之後在地圖按下掣即可叫出OKA衝浪者。OKA衝浪者好處是不單比跑步更快，而且可以按R2自動行走，不用像平時跑步般需要按實X；更方便是的如果在地圖上按X設置目的地（會顯示綠色路線），乘上OKA衝浪者時按R2就會自動前往目的地，不用自己控制。

👉Palworld幻獸帕魯攻略｜新手必知10件事 前期屈機神寵

但是OKA衝浪者也有個缺點，就是乘坐的時候無法和人對話及撿拾地圖上的物品；如果正在一些橫街窄巷搜刮道具的話就始終是徒步比較方便。而且在自行前進時不會主動避開敵人，撞到路的敵人時就會進入戰鬥。

OKA衝浪者有電量限制，用完之後就需要在指定充電站（地圖上會標示位置）充電後才可繼續乘坐；充電需要付費，一次充滿100美元，也可以選擇55元充一半或是30元充1/4電，以收費:行走距離而言應該是比的士便宜。

👉Palworld幻獸帕魯攻略｜快速刷錢、礦石、升級方法 高效推進度

👉Palworld幻獸帕魯攻略｜捕捉塔主方法 入手外掛級屈機神寵

OKA衝浪者可以強化和改裝，在遊戲中收集零件即可為OKA衝浪者提升電池容量，或是改造外觀等等。第一個可獲得的OKA衝浪者電池就在「尋寶之旅當鋪 草裙舞大道店」內，以1500美元購入。

👉Palworld幻獸帕魯攻略｜極速刷錢方法1小時150萬買無限子彈帕魯球