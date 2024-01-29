人中之龍8攻略｜速刷職業等級刷錢方法5分鐘升3LV 將棋遊戲全攻略｜2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》已正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲快刷職業等級級及早期刷錢攻略，5分鐘可以刷3個Job LV，7分鐘可以刷4000美元。



＊＊注意過度刷LV可能會破壞遊戲強度曲線、繼而影響遊戲體驗；刷之前請自行考慮

速通將棋小遊戲 無限刷職業升LV書

人中之龍8中的等級分角色等級和職業等級，而利用將棋小遊戲就可快刷能直接提升職業等級1級的專業書籍。將棋小遊戲如果採用正攻法自己玩會很花時間，但是目前已經證實人中之龍8的將棋小遊戲（至少在突破試煉的部份）不論關卡內容還是AI都和人中之龍7外傳中的將棋完全相同，換言之只要以網上流傳的人中之龍7外傳將棋攻略法，即可輕鬆通關將棋小遊戲開刷。

將棋小遊戲，在主線劇情第3章中段就會開放，位於神社旁邊。

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要刷的關卡是「突破考驗」中的「終極考驗」；首先玩家需要通關將棋小遊戲的突破試煉1~10級，方法可參看下面影片：

1~9關（第1關由影片3:54開始，第2關由13:53開始）：



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第10關：



打通頭10關之後就會出現「終極考驗」，玩家一開始只得3隻棋子看起來全無取勝希望；但其實只要懂得下法，幾步即可將死對方30秒不到通關。第一次通關能獲得15000點數，之後每刷一場有1750將棋點數（關閉悔棋）。

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快刷「終極考驗」影片：



圖文說明版：



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每5000將棋點數可以換一本專業書籍，換言之每3場可換一本，手速快的話5分鐘不到就能換到3本書。注意換回來的書本是直接升1LV，因此在職業等級較低時使用並不化算，到職業等級高時效益就會比刷怪升LV高得多。

另外這也可作為刷錢方法，每刷12場就可儲夠點數換4星武器「西部神槍手的左輪手槍」，賣掉可得4000美元。和中後期的刷錢法相比並不算非常快，但如果很缺錢的時候也是可以應急用。