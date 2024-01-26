人中之龍8攻略｜5個早期必知心得 必拎加錢護符財運高升護身符｜2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》已正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲開局攻略，包括早期必知心得及屈機護符「財運高升護身符」取得方法。



1. 見到野就執

這個其實人中之龍系列一直以來的傳統，在路邊「執垃圾」可以撿到各種各樣的實用道具，例如回復HP用的食物、銅盤銀盤等換錢道具等等。而今集對比之前的集數例如《人中之龍7外傳》等執垃圾更加重要，因為除了以上物品還可撿到製作及強化裝備用的素材，另外路邊撿到的藥草、撞樹獲得的水果等亦可以在酒吧造成效果強大的料理。

椰子單獨一個沒什麼用途，但可用來做強大的料理

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再加上在到處撿東西的期間，可以撿到保險櫃鎖匙，用來打開地圖各種的貨櫃，通常都會放有裝備或是能永久提升能力的道具等，對進程有不少幫助。

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2. 裝備錢不要慳

《人中之龍8》採用繼承自《人中之龍7》的指令式RPG玩法，雖然也有手動操作的成份，但和其他人中之龍遊戲動作玩法相比，始終更為看重攻擊力、防禦力等數值，尤其是防禦方面，玩家沒有辦法以操作來完全避開敵人的攻擊和傷害；因此如果不想卡關或是不幸在戰鬥中全滅，就不要在裝備上節省金錢，盡可能都將裝備保持在最新最強的狀態。

盡量不要讓裝備落後太多

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3. 善用餐廳回MP、極飲品加經驗

遊戲中有不少食物和飲品，可以回復HP、MP、治療狀態異常或是賦與各種buff效果。其中有一個玩家應該積極利用的道具是「極飲料」；它的效果是提升獲得EXP，在Boss戰時飲一罐就有很好的收益。

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而人中之龍8的餐廳亦是十分好用；例如在玩家可以在餐廳中購買只需2~3美金的飲品，就能為全隊回復40~50MP，性價比超高，和同伴一起吃飯又能提升牽絆值來強化技能，一舉兩得。平常的戰鬥也可以不再特意節省MP，用光了就去吃飯。

野飲抵到爛

4. 攻擊要眼明快手

雖然遊戲為回合制指令式，但是不代不需要輸入時機；最基本是攻擊時如果敵人背後還有其他敵人，就可在擊飛敵人同時對後排敵方造成傷害，還有就是對被吹飛的敵人施加攻擊時將會發動更強力的倒地追打。但有時候可能想要用範圍攻擊技能瞄準多個敵人，但是瞄準太久讓已倒下的敵人爬了起來，也並非很理想的情況。有時可能對已倒下的敵人果斷用攻擊追擊、直接打倒敵人減少被對方攻擊的機會能令戰況更有利。

倒地追擊十分強力，威力接近一般極技

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5. 必拎加錢護符「財運高升護身符」

當玩家推主線到第三章中段時，會在夏威夷的神社重遇人中之龍7的神室精；今次他也會請玩家幫他回收物品，今次要搵的是「籤詩」，分為大吉、吉、小吉和兇4種，每種代表不同點數。收集累積足夠點數的神籤後就可以找神室精領取禮物。

其中最重要的是「財運高升護身符」，效果是增加敵人掉落的金錢，有玩開人中之龍都知錢是多麼重要，越早拿這個護符就越好。

要拿到「財運高升護身符」一共需要40點數，在神社所在的地區「日本街區域」內搜乾淨差不多就會有40點數了；不夠的話就再在其他地區找。