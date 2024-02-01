人中之龍8攻略｜全職業最強武器7星武器製作方法 素材入手法一覽｜2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》已正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲最強武器7星武器製作方法及所需原型武器、素材入手方法一覽。



人中之龍8 最強武器製作方法

要製作最強武器，首先需要將工房的等級提升到4級，然後集齊指定的原型武器及素材後才可製作。工房由1級升到4級一共需要花費22萬2千美元，所有在工房內花費過的金錢如製作、強化、刻印等都會累積在內，一般而言在集齊最強武器的素材之前都已經會升到4級，如果還未到的話就直接投資到4級吧（反正刷錢很簡單，難的是素材）。

👉人中之龍8攻略｜中期極速刷錢方法 10分鐘喪刷1500萬

最強武器所需素材入手方法

除了勇者的璀璨之劍之外，所有其他職業的最強武器製作配方都是「原型武器+15個極礦石+淺田涼喉錠的空罐+魚翅 或 烏賊腳」和14萬美元；素材方面基本上都可以在迷宮（地下城）獲得或是在迷宮入口用點數交換。

👉人中之龍8攻略｜5個早期必知心得 必拎加錢護符財運高升護身符

各最強武器製作素材入手方法：

各種極級礦石：在夏威夷或橫濱迷宮入口以250點數交換

淺田涼喉錠的空罐：在橫濱迷宮入口以2000點數交換

魚翅：在地下城入口以15000點數交換，或是在阿羅哈海灘撿垃圾累積1000點數交換（限換3個）

烏賊腳：或是在阿羅哈海灘撿垃圾累積1000點數交換（限換2個）



值得一提是礦石除了擊倒敵人或打迷宮獲得之外，在阿羅哈海灘海中有一個NPC，可以將10個下級礦石合成1個上級礦石；玩家可將用不到的低級礦石合上去以物盡其用。同時他也有販賣最下級的礦石，80美元一個，換言之計算上玩家可以用8000美元來購入一個「極」級礦石。雖然價格完全不抵，但如果有很多錢又懶得刷那麼多次迷宮，用錢買礦石也是一個方法，然後將點數留起來換魚翅。

原型武器一般需要在特定地點如以小遊戲點數兌換取得，另外一些則要在街邊打精英怪掉落最強武器的原型武器（記者就曾經打過西部牛仔的槍）。而角色專屬職業e.g.難波的街友、富澤的計程車司機等的最強武器原型則需要完成該角色的羈絆劇場後直接獲得。羈絆劇場只要完成該角色的羈絆賓果（16格）後就會開放，然後去指定地點看完劇情（一共5次）即可。

以下整理各最強武器原型的入手方法：



勇者：勇者球棒，初始武器劇情獲得

計程車司機：計程車司機扳手，完成富澤的羈絆劇場後獲得

財閥千金：大小姐頸圈，完成千歲的羈絆劇場後獲得

刑警：刑警的捕棍，完成足立的羈絆劇場後獲得

街友：街友的手杖，完成難波的羈絆劇場後獲得

小媽媽桑：小媽媽桑的手提包，完成紗知子的羈絆劇場後獲得

刺客：總帥的長針，完成善熙的羈絆劇場後獲得

海洋大師：海洋大師的衝浪板，在阿羅哈海灘東南面打倒精英敵人掉落獲得（在寶神經紀人霍奇亞旁邊）

狂野舞者：狂野戰斧，

動作巨星：動作巨星的雙截棍

西部神槍手：西部神槍手的左輪手槍，在將棋小遊戲處以20000點數交換。將棋遊戲攻略可見另文

武士：武士的太刀，濱北公園橋邊的精英掉落

男公關：男公關的紅酒

舞者：舞者的踝鍊，在藝術&夜晚區域打倒精英敵人掉落

廚師：廚師的湯勺

熱帶風情舞者：熱帶風情砂鈴，阿羅哈大街的精英掉落（在嘻哈蝦旁邊）

管家：管家的拖把

女忍者：女忍者的短劍，在寶神競技場以70000點數交換

偶像：偶像麥克風

夜店女王：夜店女王的鞭子，神室町劇場打倒精英敵人掉落



👉人中之龍8攻略｜速刷職業等級刷錢方法5分鐘升3LV 將棋遊戲全攻略

+ 5

👉 人中之龍8攻略｜攝影尋寶位置一覽（夏威夷篇） 入手稀有道具

勇者璀璨之劍製作方法

唯一一款和其他最強武器製作方式不同的武器便是勇者的璀璨之劍，配方是金屬球棒和100個璀璨運光石。前者直接在店舖購買，後者則需要在各個廁所的馬桶內拾取，以及地下城中的廁所區域中獲得；也有很低機會在地圖上的垃圾箱中拾到。