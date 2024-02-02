連登熱議想咩舊遊戲系列復活 網民齊數童年回憶:想玩超執刀應援團｜電子遊戲發展至今已有數十年歷史，其中有一些歷久常新、二十甚至三四十年來仍然活躍、受人愛戴支持的遊戲系列，像是《最終幻想》、《勇者鬥惡龍》、《Pokemon》、《街頭霸王》、《魔物獵人》等等；但有更多的遊戲在推出的時候曾經很受歡迎，最終卻沒能成為長壽IP消失在歷史洪流。最近就有人在網上討論這些已消失的舊遊戲引起網民共鳴。



最想邊個遊戲系列復活 網民齊數童年回憶

連登用戶「公程式」日前在lihkg連登討論區上發表帖文「有咩遊戲系列已經好耐冇聲氣，而你好想佢再次出番？」，並表示「出番」的定義包括reboot重啟、remake重製或是推出系列新作續作等都計算在內。樓主亦給出自己心中的願望以拋磚引玉，指自己想要見到其復活的遊戲系列為《召喚之夜 鑄劍物語》

鑄劍物語是好遊戲 記者小時候也有用過GBA模擬器來玩。https://lihkg.com/thread/3612830

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帖文引起網民熱烈討論，在撰文之時已有31頁回覆，網民紛紛回應舉出以往玩過但已沉寂的好遊戲，其中許多都是經典集體回憶，像是PlayStation的《捉馬騮》、Capcom經典舊作《恐龍危機》、NDS上極受歡迎許多八九十後的童年回憶《超執刀》和《應援團》等等。

相信不少九十後都經歷過在學校一齊玩超執刀、應援團。

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按圖放大連登熱議想咩舊遊戲系列復活：



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記者：每年都問 幾時先有Bloodborne 2

打機打得久了自然就會有「喜歡的遊戲不再出續作」這類遺憾，而且遊戲不再出續作有很多原因，即使是叫好又叫座的遊戲都未必能有續作，例如玩家們已敲碗敲了差不多10年的《血源詛咒》Bloodborne就一直都未有消息，莫說是續作就連PS5高清版都沒有。

幾時先有Bloodborne 2...（網路圖片）

另外一個就是記者自己個人非常喜歡但比較小眾遊戲，日本Falcom公司開發的《雙星物語》Zwei系列；一共有兩集，而且兩集都非常好玩，不過Falcom在很多年前就只做軌跡和伊蘇了（當然不是說這兩款就不好），不知道有生之年有沒有機會見到雙星物語3。

雙星物語2

但話說回來，即使也不要太快絕望，畢竟去年就有《Armored Core》機戰傭兵這個系列奇蹟般迎來盛大復活推出完全新作《Armored Core VI》，只能說世界之大什麼都有可能發生。