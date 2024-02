《人中之龍8》PS5版爆機評測:系列史上最高峰 必玩滿分神作|2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》正式推出,以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲爆機評測心得。



評測之前首先申報一下記者的背景:記者自己並非《人中之龍》系列Fans,整個系列中有玩過的只得《人中之龍7外傳》、《人中之龍維新!極》和「人中木村」《審判之眼:死神的遺言》。記者本人對桐生一馬以及其他人中之龍系列的角色都沒有特別感情,另外記者也不喜歡Kson和VTuber。

但就算是記者這樣對人中之龍系列感情如此淡薄、對系列並沒有什麼投入的人,都覺得《人中之龍8》非常好玩。在過去一個星期記者每天都和身邊朋友講「人中8真係好_好玩,希望大家都快啲好玩」;也希望如果你本來沒打算玩《人中之龍8》,可以在看完以下評測之後改變主意,一同體驗這段有笑有淚、有王道熱血又有無厘頭攪笑的冒險。

以記者玩過的兩三款《人中之龍》遊戲的感受,記者其中一個不太滿意的地方就是地圖太細:說是「開放世界」但實際面積可能還比不上《艾爾登法環》Elden Ring裡的一個地區。雖說那些遊戲的內容也很豐富,但一款遊戲數十小時遊玩期間、跑來跑去就得那幾個地方始終,有些不滋味。

而《人中之龍8》就完美地補足了這個缺點,夏威夷、異人町和神室町三個地區一次過開給你隨便玩,再加還有小遊戲專用地圖「咚咚島」,終於可以有一款《人中之龍》遊戲是讓人能有「地圖很大」的感想了。

《人中之龍8》不單地圖是系列最大,內容量也是史上最多;主線爆機如果不skip劇情聽完所有配音對白,最少都要50個小時,玩得慢一點更可能去到70小時。而如果想要完整體驗遊戲每個部份、每個小遊戲和收集要素,不放過任何一塊地磚的話,玩個百多二百小時都輕鬆沒問題。

當然,嚴格來說《人中之龍8》只有夏威夷和咚咚島是新地圖,異人町、神室町以及很多小遊戲都是「資源回收」將系列之前已經出過的玩法再利用;但懂得如何運用手上的資源、並非單純堆砌已有的資源來敷衍玩家,而是資源再利用的同時花心思如何滿足玩家讓玩家買到最抵玩「大件夾抵食」的遊戲,亦是難能可貴值得支持。

《人中之龍8》的戰鬥系統極之出色,甚至可以說就算完全撇除劇情、單純玩其戰鬥及職業系統亦已有足夠玩味、值得為了體驗其戰鬥系統而玩。要形容《人中之龍8》的戰鬥系統,記者會說是「將指令式RPG和人中式動作的完美結合」:基本玩法仍然是回合制指令形式,敵我雙方角色依照速度(瞬間爆發力)高低來輪流行動。

而有趣在於玩家在行動之前可操作角色在一定範圍之內移動。移動的奧妙之處在於遊戲中普攻和一些技能可吹飛敵人,如果吹飛的敵人撞到其他敵人,被撞到的敵人就同樣會受到傷害。

如是者就有少許變成「打桌球」的感覺,攻擊之前要盡量尋找好的角度以打出更大的傷害;也會有一些強敵AI較聰明,見到玩家在「度位」時會相應移動不讓你打桌球/打背,這時就要另覓攻擊手段了。

最抵讚的地方是今集的戰鬥系統中融合了《人中之龍》系列經典的拾取地圖物品攻擊:當玩家進行普攻時,如果身邊有可利用的物品,攻擊就會變成「PICK UP」,角色會利用該物品來攻擊敵人。而撿拾不同物品時又真的會打出不同攻擊,例如拾起雪糕桶就會打出經典的三連擊、拾起石頭就會用來丟、拾起單車就會用來狠狠砸向敵人。

場景物品會隨著敵我雙方在戰鬥中的行動而出現或消失;例如玩家用範圍攻擊打爆了油桶,自然就再沒有油桶讓你撿起來丟了。而一些物品還會有特別效果,例如飲品有機會令敵人感冒(凍親)、汽油桶可令敵方著火等等;玩家也可將敵人擊飛去會爆炸的物品(如電單車),產生爆炸攻擊敵人。這些場景物品攻擊在過去的《人中之龍》系列的戰鬥中一直是相當重要的一部份,現在以一個有趣的形式融合到指令式RPG之中,很有心思,也很好玩。

還有桐生一馬式的專用系統記者也是十分欣賞:當桐生一馬使用自身專用職業「堂島之龍」時,雖然不能裝備武器,但就可以在三個流派之間視情況自由切換。而每個流派使用的攻擊會視乎敵人的位置而改變,例如使用基礎風格對站在汽車旁邊的敵人使出攻擊,就會變成施展系列經典的「熱血動作」,將敵人的頭狠狠撞向汽車。

早期玩家的戰鬥大概會較為集中在「打桌球」和場景物品攻擊,到中後期可以轉職和職業多了之後,就可研究各角色、職業和技能配搭,來砌出強勁的陣容。例如記者喜歡以富澤的兩招減抗攻擊(洗車減雷抗、丟汽油減火抗)為主軸,然後在其他角色身上配置火和雷屬的武器/技能。當然遊戲中還有更多的synergy可供玩味,所以才說《人中之龍8》的戰鬥系統真的做得非常出色。

記者自己沒有玩《人中之龍7》,但聽說在人中7裡面是沒有「打桌球」系統(吹飛敵人撞擊其他敵人)、角色也不能移動,也因為不能移動自然就沒有了主動選擇場景物品攻擊、接近攻擊bouns、背後攻擊、協同攻擊等玩法。可見《人中之龍8》戰鬥系統真的大幅進化,出來的效果亦令人非常滿意。

不知道是否所有人都同意,但記者認為《人中之龍》遊戲雖然內容很多,但始終是劇情主導的遊戲;因此關於劇情記者就不說太多,留待玩家在遊戲中自行體驗。對於劇情,記者這個對過去的人中之龍劇情、對桐生一馬的經歷也沒太大了解的人(並沒有先做完功課再玩)來說十分滿意,也喜歡在遊戲裡登場的每一位角色(不論正反派);但畢竟記者並非系列fans,不能保證fans也會和記者有一樣的看法。

有一點記者十分欣賞的是,遊戲對於嚴肅和日常的處理和轉換做得非常流暢順滑:在開始時先以較輕鬆的情節帶玩家進入節奏,然後在劇情展開的時盡全力耍帥型到一個點;到劇情壓逼感太重的時候又會有恰到好處的笑位讓玩家抖一抖氣。良好的節奏掌控令玩家可以一直投入在情緒中,令人完全不想停想要一直玩下去。這種嚴肅和日常的平衡向來是日系遊戲的拿手好戲,而《人中之龍》系列就更是表表者。

另外特別想提一點是,官方早己公布和日本天后級歌手椎名林檎合作,起用她一首舊歌作為主題曲;這首歌會在遊戲的最後播出,配合遊戲的結尾過場動畫,可能是記者比較眼淺,記者差不多哭成淚人、不能自已。選曲真的非常棒,不單完美貼合曲子播放當下的情景,和遊戲整體劇情、中心思想亦隱約共鳴(畢竟不是度身創作的歌詞,有這種效果已很難得)。

至於到底是椎名林檎的哪一首歌,當然不會在此破梗;也希望玩家不要去搜尋,將感動留在那一刻。甚至記者會覺得單是為了結局這一段的感情爆發,就值得去玩完整個主線。

這個選曲的品味讓記者想起《秒速5厘米》中的《One more time, One more chance》。