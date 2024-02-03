《人中之龍8》PS5版爆機評測：系列史上最高峰 必玩滿分神作｜2024年待望大作遊戲之一《人中之龍8》正式推出，以下為《香港01》科技玩物頻道遊戲爆機評測心得。



＊＊＊遊戲評測可能涉及劇透，本文盡量不提及遊戲重點劇情和結局，但亦無可避免會提及遊戲劇情相關內容＊＊＊

＊＊＊本評測以遊戲PS5版本為準＊＊＊

評測之前首先申報一下記者的背景：記者自己並非《人中之龍》系列Fans，整個系列中有玩過的只得《人中之龍7外傳》、《人中之龍維新！極》和「人中木村」《審判之眼：死神的遺言》。記者本人對桐生一馬以及其他人中之龍系列的角色都沒有特別感情，另外記者也不喜歡Kson和VTuber。

今集Kson並非公關女郎，而是作為酒吧服務生登場。

但就算是記者這樣對人中之龍系列感情如此淡薄、對系列並沒有什麼投入的人，都覺得《人中之龍8》非常好玩。在過去一個星期記者每天都和身邊朋友講「人中8真係好＿好玩，希望大家都快啲好玩」；也希望如果你本來沒打算玩《人中之龍8》，可以在看完以下評測之後改變主意，一同體驗這段有笑有淚、有王道熱血又有無厘頭攪笑的冒險。

人中之龍8，你值得擁有

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終於有一款《人中之龍》可以比人感覺地圖夠大

以記者玩過的兩三款《人中之龍》遊戲的感受，記者其中一個不太滿意的地方就是地圖太細：說是「開放世界」但實際面積可能還比不上《艾爾登法環》Elden Ring裡的一個地區。雖說那些遊戲的內容也很豐富，但一款遊戲數十小時遊玩期間、跑來跑去就得那幾個地方始終，有些不滋味。

美好夏威夷風光

而《人中之龍8》就完美地補足了這個缺點，夏威夷、異人町和神室町三個地區一次過開給你隨便玩，再加還有小遊戲專用地圖「咚咚島」，終於可以有一款《人中之龍》遊戲是讓人能有「地圖很大」的感想了。

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份量勁足料大夾件抵食

《人中之龍8》不單地圖是系列最大，內容量也是史上最多；主線爆機如果不skip劇情聽完所有配音對白，最少都要50個小時，玩得慢一點更可能去到70小時。而如果想要完整體驗遊戲每個部份、每個小遊戲和收集要素，不放過任何一塊地磚的話，玩個百多二百小時都輕鬆沒問題。

記者雖然主線已爆機，但咚咚島就尚未開發只得1星，隻Game仲有排玩

當然，嚴格來說《人中之龍8》只有夏威夷和咚咚島是新地圖，異人町、神室町以及很多小遊戲都是「資源回收」將系列之前已經出過的玩法再利用；但懂得如何運用手上的資源、並非單純堆砌已有的資源來敷衍玩家，而是資源再利用的同時花心思如何滿足玩家讓玩家買到最抵玩「大件夾抵食」的遊戲，亦是難能可貴值得支持。

戰鬥系統勁好玩 指令式RPG和人中式動作的完美結合

《人中之龍8》的戰鬥系統極之出色，甚至可以說就算完全撇除劇情、單純玩其戰鬥及職業系統亦已有足夠玩味、值得為了體驗其戰鬥系統而玩。要形容《人中之龍8》的戰鬥系統，記者會說是「將指令式RPG和人中式動作的完美結合」：基本玩法仍然是回合制指令形式，敵我雙方角色依照速度（瞬間爆發力）高低來輪流行動。

而有趣在於玩家在行動之前可操作角色在一定範圍之內移動。移動的奧妙之處在於遊戲中普攻和一些技能可吹飛敵人，如果吹飛的敵人撞到其他敵人，被撞到的敵人就同樣會受到傷害。

如是者就有少許變成「打桌球」的感覺，攻擊之前要盡量尋找好的角度以打出更大的傷害；也會有一些強敵AI較聰明，見到玩家在「度位」時會相應移動不讓你打桌球/打背，這時就要另覓攻擊手段了。

最抵讚的地方是今集的戰鬥系統中融合了《人中之龍》系列經典的拾取地圖物品攻擊：當玩家進行普攻時，如果身邊有可利用的物品，攻擊就會變成「PICK UP」，角色會利用該物品來攻擊敵人。而撿拾不同物品時又真的會打出不同攻擊，例如拾起雪糕桶就會打出經典的三連擊、拾起石頭就會用來丟、拾起單車就會用來狠狠砸向敵人。

如果場景中有大型物品可撿拾，就能使出豪快的範圍攻擊。

場景物品會隨著敵我雙方在戰鬥中的行動而出現或消失；例如玩家用範圍攻擊打爆了油桶，自然就再沒有油桶讓你撿起來丟了。而一些物品還會有特別效果，例如飲品有機會令敵人感冒（凍親）、汽油桶可令敵方著火等等；玩家也可將敵人擊飛去會爆炸的物品（如電單車），產生爆炸攻擊敵人。這些場景物品攻擊在過去的《人中之龍》系列的戰鬥中一直是相當重要的一部份，現在以一個有趣的形式融合到指令式RPG之中，很有心思，也很好玩。

還有桐生一馬式的專用系統記者也是十分欣賞：當桐生一馬使用自身專用職業「堂島之龍」時，雖然不能裝備武器，但就可以在三個流派之間視情況自由切換。而每個流派使用的攻擊會視乎敵人的位置而改變，例如使用基礎風格對站在汽車旁邊的敵人使出攻擊，就會變成施展系列經典的「熱血動作」，將敵人的頭狠狠撞向汽車。

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角色、職業、技能自由配搭 組合玩法多元化

早期玩家的戰鬥大概會較為集中在「打桌球」和場景物品攻擊，到中後期可以轉職和職業多了之後，就可研究各角色、職業和技能配搭，來砌出強勁的陣容。例如記者喜歡以富澤的兩招減抗攻擊（洗車減雷抗、丟汽油減火抗）為主軸，然後在其他角色身上配置火和雷屬的武器／技能。當然遊戲中還有更多的synergy可供玩味，所以才說《人中之龍8》的戰鬥系統真的做得非常出色。

記者爆機時沒有用桐生的「堂島之龍」，而是將他轉職成西部神射手，看著桐生開槍射人也挺有趣。

記者自己沒有玩《人中之龍7》，但聽說在人中7裡面是沒有「打桌球」系統（吹飛敵人撞擊其他敵人）、角色也不能移動，也因為不能移動自然就沒有了主動選擇場景物品攻擊、接近攻擊bouns、背後攻擊、協同攻擊等玩法。可見《人中之龍8》戰鬥系統真的大幅進化，出來的效果亦令人非常滿意。

劇情

不知道是否所有人都同意，但記者認為《人中之龍》遊戲雖然內容很多，但始終是劇情主導的遊戲；因此關於劇情記者就不說太多，留待玩家在遊戲中自行體驗。對於劇情，記者這個對過去的人中之龍劇情、對桐生一馬的經歷也沒太大了解的人（並沒有先做完功課再玩）來說十分滿意，也喜歡在遊戲裡登場的每一位角色（不論正反派）；但畢竟記者並非系列fans，不能保證fans也會和記者有一樣的看法。

有一點記者十分欣賞的是，遊戲對於嚴肅和日常的處理和轉換做得非常流暢順滑：在開始時先以較輕鬆的情節帶玩家進入節奏，然後在劇情展開的時盡全力耍帥型到一個點；到劇情壓逼感太重的時候又會有恰到好處的笑位讓玩家抖一抖氣。良好的節奏掌控令玩家可以一直投入在情緒中，令人完全不想停想要一直玩下去。這種嚴肅和日常的平衡向來是日系遊戲的拿手好戲，而《人中之龍》系列就更是表表者。

攪笑時好攪笑，有型時型到癲，就是人中之龍系列的一大魅力

另外特別想提一點是，官方早己公布和日本天后級歌手椎名林檎合作，起用她一首舊歌作為主題曲；這首歌會在遊戲的最後播出，配合遊戲的結尾過場動畫，可能是記者比較眼淺，記者差不多哭成淚人、不能自已。選曲真的非常棒，不單完美貼合曲子播放當下的情景，和遊戲整體劇情、中心思想亦隱約共鳴（畢竟不是度身創作的歌詞，有這種效果已很難得）。

至於到底是椎名林檎的哪一首歌，當然不會在此破梗；也希望玩家不要去搜尋，將感動留在那一刻。甚至記者會覺得單是為了結局這一段的感情爆發，就值得去玩完整個主線。

這個選曲的品味讓記者想起《秒速5厘米》中的《One more time, One more chance》。

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收費模式有爭議

寫了這麼長全都是讚美的話語；如果要說《人中之龍8》有什麼缺點或負面意見，大概就是收費模式了：就記者自己所見，網上對於《人中之龍8》將二周目模式分拆出來、需要購買豪華版遊戲或是另購DLC才能遊玩二周目的收費模式相當不滿。

但是記者會將整件事換一個角度來看：《人中之龍8》普通版只賣468港元、沒有跟隨其他PS5大作加價至70美元（538或568港元）；記者會覺得用這個價錢買到《人中之龍8》，根本是在打劫人中之龍工作室。

實際上也因為PS5遊戲整體漲價，玩家可以將這個收費模式視為一種妥協方案：豪華版遊戲才是遊戲完整版（賣518港元）；但如果你確定對二周目和高難度沒有興趣，那就可以用相對便宜的價錢買到遊戲。對於玩家來說其實並非另行出售二周目，而是多了一個選擇。

但是對一般消費者而言，他們就只會覺得是SEGA將遊戲分拆出售、吸金商法貪得無厭，因而觀感不好。記者認為SEGA如果索性直接加價到PS5遊戲新標準70美元、不要分拆DLC，可能反而不會有那麼多反對聲音；畢竟《人中之龍8》即使賣70美元，亦完全是物超所值。

總結：滿分神作

其他媒體也給予《人中之龍8》一致好評，Fami通更是給了本作40分滿分；而記者也想給《人中之龍8》100分滿分。每一個喜歡玩遊戲、喜歡看故事的人，都應該去玩一次《人中之龍8》，絕對不會讓你失望的一款遊戲。



唯一的問題大概就是《人中之龍8》將系列帶到了前所未有的高度（就算記者沒怎麼玩過前作都有100%信心可以如此斷言），未來的人中之龍新作能否維持《人中之龍8》的高度、如何為玩家帶來新意並不簡單。但相信人中之龍工作室會有辦法，畢竟《人中之龍8》就是最好的證明，證明這個工作室懂得如何製作好玩、感動人心的遊戲。

