大神、恐龍危機復活有望？Capcom最新意見調查提及大量經典舊IP｜近年Capcom十分積極將自己的經典舊作推出重製或高清版，而不得不說Capcom炒冷飯真的有一手，像是生化危機系列的重製版、逆轉裁判高清合集等都是叫好又叫座，玩家們都十分滿意。但Capcom歷史悠久，還有許多經典舊IP已沉寂多年等待重新出發



Capcom官方問卷 羅列大量舊IP問想要邊款出新作

Capcom最近舉行發布一份玩家問卷調查，讓玩家選出最想見到續作或是重製的遊戲系列，其中有大量老玩家十分熟悉的舊作IP出現，讓不少粉絲燃起經典遊戲重製或再推新作的希望。

https://captown.capcom.com/zh-TW/super_elections

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該問卷的主要目的是詢問並統計玩家對Capcom公司本身及其旗下遊戲的想法；其中有一個問題是問玩家希望看到哪個系列推出續作或新作，在選項中更列出大量Capcom經典IP，像是《Dead Rising》、《Dino Crisis》恐龍危機、《Lost Planet》失落的星球、《鬼武者》、《大神》、《戰國Basara》、《Marvel vs Capcom》、《1942》等經典作品。玩家們也因而份外興奮，期待近年炒得一手好冷飯的Capcom可以從善如流，為一些fans苦等多年的舊IP推出新作或是舊作重製。

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冷飯炒成一門藝術 新舊玩家都開心

雖然有些玩家並不支持廠商「炒冷飯」的行為，認為是欠缺新意和創新精神；但是Capcom將炒冷飯昇華成一門藝術，交出Biohazard 生化危機2、生化危機4重製版等既保留了原作精萃，又融合了現代玩法模式的超水準佳作。玩家都十分歡迎Capcom的其他舊IP能以相近的規格來重製，甚至最好是「多給我來一點」。

記者非常喜歡Lost Planet 1和2，3代因為是外判開發完全變了另一款遊戲並不好，然後就沒有然後了。

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不過雖然是有希望，但是也建議玩家不要過度興奮或是期待，畢竟做了問卷調查也不代表Capcom會直接依照調查結果來開發遊戲。事實上這也不是Capcom首次進行類似的問卷調查，例如《魔域幽靈》系列就不止一次出現過在Capcom的問卷調查中，但官方已在2022年的訪談中否認該系列推出新作的可能性。

有興趣參加相關問卷的話可按此，然後跟指示完成創建wallpaper及填寫資料後即可參加問券投票。