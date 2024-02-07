Final Fantasy VII Rebirth試玩版推出｜探索、戰鬥系統全面升級｜萬眾期待的RPG大作遊戲《Final Fantasy VII Rebirth》FF7重製版第2部將在2月29日推出，官方在今日（2月7日）推出遊戲試玩版，以下為試玩感想心得。



玩法升級系統貼心 跑酷系統更具探索感

在玩《Final Fantasy VII Rebirth》Demo時最有感覺的一點是地圖探索/移動體驗大為提升；上一集中雖然也有城鎮等稍大的地區，但戰鬥基本全都採用章節關卡形式，玩家的移動也十分有限基本上只能沿著道路前進，和場景地圖的互動極少，以至一個半腰高的欄河都未必得跨過去。

畫質勁靚

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相信是因為《Final Fantasy VII Rebirth》終於走出米德加（神羅城）來到世界地圖，有需要提升移動和探索體驗，於是加設了「跑酷動作」：在障礙物前按O或是L3奔跑期間就會翻過/爬上障礙物。

像是這些箱子，以前一定是爬不上來。

聽起來會覺得這只是小事，但到實際玩的時候感覺是完全不同，玩家可以輕易翻過各個圍欄快速到處走動，爬上在前作中絕對不會爬得上去的貨櫃和石壁、在城鎮的屋頂飛簷走壁，爬上高處之後又可隨意一躍而下，探索感覺和前作相比大為提升。

許多地方都可以直接跨過欄河，不用傻傻的繞來繞去，舒服

而從State of Play公開的畫面中，可見遊戲中還有大量其他移動及探索玩法，像是游泳、爬牆、攝位車、騎陸行鳥滑翔等等，留待玩家在正式版中體驗。

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另外也設有劇情摘要回顧功能，讓玩家在遊戲正式推出後也不怕因為太忘情到處探索、解支線而忘了主線劇情玩到哪。此外也還原並強化了原作中在Tifa家裡彈鋼琴的小遊戲，設有各個樂譜變成節奏遊戲玩法，亦可以自由彈奏。加上官方也早已預告金碟遊樂場Gold Saucer會在遊戲中登場，肯定之後還會有更多有趣小遊戲讓大家體驗。

新系統「聯手動作」 錫菲羅斯超屈機

Demo版可玩的劇情為Cloud一行脫離米德加之後來到卡姆小鎮，Cloud和Tifa向伙伴們述說兩人的往事，亦即尼爾福海姆（Nibelheim）回憶篇。重製版中也還原了原作的各個細節，除了剛才提到的彈鋼之外，也和原作一樣可以選擇是否進入Cloud的老家及是否打開Tifa的衣櫃（而且還一樣會被吐糟），作為粉絲服務令人十分滿意。而從之前的預告片可見遊戲還會有更多致敬原作的彩蛋和粉絲服務，fans可以期待。

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戰鬥系統方面亦有所強化，新增了「聯手動作」系統，可說是來自FF7 Integrade中尤菲與索儂的聯手攻擊之升級版。不同角色之間會有不同的聯手技能，可能是進攻向或是防禦向，令戰鬥和組隊更多元化。

玩家們十分期待的錫菲羅斯（Sephiroth，亦作賽菲羅斯）也在回憶篇中成為可操作角色，基本玩法是用正方形普攻累積計量表，然後會隨計量表累積進度將三角形攻擊變化成不同的招式；另外還可以使用招架，防禦中配合敵人攻擊的時機按下正方形，成功的話便可彈開敵人的攻擊。錫菲羅斯的戰鬥手感超好；而既然官方也已經做了錫菲羅斯作為可用角色，相信不會那麼浪費只在回憶這一段中登場，或者在遊戲正式版中會有更多可以操作錫菲羅士的部份。

整個Demo由頭打到尾大約1個半小時左右，並不算很長；不過在玩家demo之後還會有一條特別的預告動畫，以及公布demo之後還會更新part 2內容，可體驗「朱諾地區」，應能試到騎陸行鳥等更多探索玩法。玩過試玩版之後，原本已經很期待現埂是更加當期待，快點2月29日吧！