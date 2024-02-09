Switch 2 幾時出？傳聞這月公開？任天堂主席回應外國博客爆料｜早前已有多次流出和爆料提及任天堂的下一代主機「Switch 2」（暫稱）將在2024年公布和發售；最近甚至有外國爆料稱Switch 2的正式公開日期；但任天堂CEO卻這樣回應。



外國知名爆料者稱 Switch 2 今年3月發布

外國知名遊戲爆料者「Nate the Hate」在其最新一集的podcast中表示，任天堂很有可能會在今年3月正式發表Switch 2，時間會在今年的GDC（Game Developers Conference，遊戲開發者大會），即3月19日之前。

他亦提及任天堂將會在2月舉行新一期的官方線上發布「Nintendo Direct」，不過是次發布將會以第三方遊戲為主，沒有任天堂自家遊戲的消息。值得一提是，過去5年任天堂都有在2月舉行Nintendo Direct。

https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1al6p12/nate_the_hate_thinks_the_next_nintendo_direct/

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Nate the Hate亦指出這亦是他相信Switch 2將會有對下兼容的原因：因為Switch 2尚未發布，當然不會有Switch 2的任天堂自家遊戲的消息；但如果Switch 2能向下兼容Switch遊戲，那麼在現時點繼續發表Switch遊戲消息就不會構成任何風險，反正最後都能在Switch 2上玩到。

Switch 2的概念圖片

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任天堂CEO咁樣講

雖然流出、爆料一直停不了，玩家們也確實很期待任天堂能盡快推出下一代主機讓玩家獲得更好遊戲體驗；但任天堂CEO「古川俊太郎」卻在最近公開對玩家大潑冷水。任天堂剛剛在2月6日發表最新一期財務報表，據路透社報導，古川社長在財務報表發布時表示「Switch作為上市七年的硬件銷量仍然強勁，下一個財務年度也會繼續以Switch為業務軸心」（スイッチも前年比で減少しているとはいえ７年目のハードとしては「非常に堅調な販売ができている」として、来期も「スイッチを軸にビジネスを続けていく予定」との考えを示した。）

用通俗一點的講法就是「Switch仲咁好賣，傻嘅先咁快出Switch 2」。https://jp.reuters.com/markets/world-indices/VYV7DLD7IFKQXP7XIEG4WV4UK4-2024-02-06/

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對於各路Switch 2傳聞，古川社長也加以否定，表示「任天堂一直都在進行新硬件和軟件的開發」（常に新しいハードウエアやソフトウエアの研究開発を行っている）。而對於期全球爆紅、明顯「致敬」Pokemon的遊戲《Palwolrd》幻獸帕魯，則僅保守地表示「任天堂會對侵犯其知識產權的人作出適當對應」（自社の知的財産権を侵害しているものに対しては、適切な対応を取ることになる）。