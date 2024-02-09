日本動畫衰退？連登仔發帖呻一星期得一套想追 網民狠批「廢老」｜



連登仔發帖呻日本動畫衰退 由日日有嘢追變一星期睇1集

連登用戶「肥龍二代」日前在lihkg連登討論區發表帖文「其實日本動畫係咪衰退緊」，並在帖文中表示「雖然近年一樣有JoJo、鬼滅之刃等高成本大製作」，但就表示如今「想日日坐車都搵套新番想追真係難D」，最多是「每個星期比你一兩套咁追」。

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肥龍二代續指十幾年前「廢萌番」盛行的年代自己「日日都有新一集動畫追」；還列出時間表「星期一 銀魂、星期二 Angel Beats!、星期三 IS、星期四 命運石之門」等，甚至可以「做廢青係屋企由朝睇到晚都得」，表示「依家真係好少聽有御宅族係屋企係咁追動畫」，最後更特別提到「真係有D懷念睇咩都有花澤香菜果個年代」。

不過IS當年在宅圈確實是紅極一時，畢竟女女靚、配音正，法國香菜真的很棒。

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網民不認同狠批樓主「廢老」

帖文引起網民熱烈討論，在撰文之時已經有17頁留言，而大部份留言均一面倒批評樓主的不是，文章第一個留言便已直指樓主「廢老」（永遠都覺得新不如舊）；也有較中性的回應指出樓主只是因為年紀增大，不如以往那麼留意動畫加上口味改變等原因才有如此感覺，並非日本動畫產業的問題。

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亦有留言認真回覆指出近年應該是日本動畫的上昇以至全盛期，多套作品如《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》衝出亞洲紅遍全球，Netflix等官方串流平台亦令更多人接觸到動畫，不用像以往要bt找字幕組。更有人直接貼出數據，指出日本動畫產業市場總值自2012年起穩步上升，2022年更是創下新高。

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按圖放大連登熱議日本動畫是否衰退：



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記者個人感覺是近年日本動畫基本每年都有現像級大熱作推出，製作水準和以前相比是更為精良；只是近年同樣有異世界 / 輕小說改編動畫氾濫的問題，才會令人有日本動畫整體水平下降的錯覺。