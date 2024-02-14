情人節｜10大動漫完美女友／最佳男友｜動漫其中一個最引人入勝的地方就是有著各種別具個性和魅力的美少女角色，在現實中幾乎不可能找到的完美女朋友在動漫作品就可以大滿足。最近有連登仔發表帖文嚴選10大動漫界完美女友，但其選角卻被不少網民質疑有欠公道。



連登嚴選完美動漫女友｜動漫最佳男友人選TOP10排名

連登討論區曾發起「嚴選動漫界十大完美女友」po文，由網民自選10位最有「彼女感」的動漫美少女角色，雖然並正式投票，但入選的女角都屬於公認人氣高、「女友力」高的角色，獲得不少正評。不過，這個始終都是私心榜，當上到三甲位置，就有許多網民不認同，尤其是第一位《出租女友》水原千鶴，無論是劇情及女角性格都極具爭議性，令人質疑水原千鶴成為冠軍的理據。

《出租女友》女主角水原千鶴的人設被受網民批評

即睇連登仔選10大動漫完美女友排行榜：



+ 5

最想他當我男友！動漫最佳男友人選TOP10排名

再來看看另一個來自台灣的「動漫最佳男友人選TOP10排名」，投票由「娛日記動漫」開設，據講有近4千人投票，被網民投及的男性角色達 293 位，最多角色入選的是《排球少年》、《鬼滅之刃》及《咒術迴戰》，而冠軍相信不難估中，就是那個能力及顏值都爆標，千年一遇的不世奇才！

能力及顏值都爆標，千年一遇的不世奇才！木木

+ 5

連登仔選動漫完美女友TOP10排名



第10位 冰室菖蒲 《理科生墜入情網，故嘗試證明。》



第9位 戰場原黑儀 《化物語》



第8位 櫻島麻衣 《青春豬頭少年不會夢到兔女郎學姊》



第7位 雪之下雪乃 《果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。》



第6位 愛蜜莉雅 《Re：從零開始的異世界生活》



第5位 惠惠 《為美好的世界獻上祝福！》



第4位 千反田愛瑠 《冰菓》



第3位 四宮輝夜 《輝夜姬想讓我告白》



第2位 由美娜·艾爾涅雅·貝爾法斯特 《帶着智能手機闖蕩異世界。》



第1位 水原千鶴 《出租女友》



台灣網民選動漫完美女友TOP10排名



第10位 安室透《名偵探柯南》



第9位 《冰菓》折木奉太郎



第8位 《東京喰種》金木研



第7位 《排球少年》影山飛雄



第6位 《暗殺教室》赤羽業



第5位 《學生會長是女僕！》碓冰拓海



第4位 《堀與宮村》宮村伊澄



第3位《86-不存在的戰區-》辛耶·諾贊



第2位 《進擊的巨人》里維·阿卡曼



第1位 《咒術迴戰》五條悟

