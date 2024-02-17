PS5 Pro規格售價發售日｜最新爆料稱真手提機PS Vita 2已在開發中｜不經不覺PS5已推出3年有多，算算時間差不多可以期待慣例的半代升級「Pro機」公開；最近就有外國爆料爆出PS5 Pro的 硬件規格、上市日期和定價。



PS5 Pro 硬件規格、上市日期、定價最新爆料預測

外國知名遊戲硬件情報、爆料頻道「Moore's Law Is Dead」在最近的直播中爆料PS5 Pro和PS Vita 2相關資訊，包括硬件規格、上市日期、定價等。

首先是PS5 Pro，Moore's Law Is Dead指PS5 Pro的硬件規格已大致確定；流出情報指PS5 Pro的規格為AMD的4nm Zen 2 8核CPUS，60CUs，16GB的18Gbps GDDR6記憶體，唯一是CPU的時脈尚未確認為多少。

https://youtu.be/ZpjBHwfIyXs?si=HkaKMT580Ozrn5EP

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Moore's Law Is Dead指出PS5 Pro什麼時候 / 是否推出仍然是由Sony決定，Sony仍然有權選擇直接不推出PS5 Pro；但AMD方面的消息來源則指PS5 Pro預期會在今年年末上市。

至於PS5 Pro的售價方面，以現時流出的PS5 Pro硬件規格而言，Moore's Law Is Dead指這些硬件的成本和2020年時PS5所用硬件相差無幾；特別提到PS5 Pro所採用的RAM記憶體相對較舊，18Gbps的頻寬是相當慢（較新的GDDR6X可達24 Gbps，最新的GDDR7更可以去到37Gbps），可見Sony想在記憶體方面盡量節省成本。

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成本不高之下，Sony毋須特意提高售價以免影響購買慾；Moore's Law Is Dead估計PS5 Pro的定價可能為499美元（約4000港元）、光碟機則獨立發售。畢竟Sony現時已經將新版PS5的光碟機作獨立發售，PS5 Pro繼續此方向亦是合理。

PS Vita 2已在開發中 惟實際上市日尚未知

另一個重點爆料則是Sony重回掌機市場，正式開發PS Vita 2（暫稱）；而且並非是PS Portal般的串流機，而是可以獨立運行遊戲的真正手提遊戲機。

不少玩家都懷念PSP的盛世，希望Sony再有一部好的掌機。圖為PS Vita 2的網路概念圖片。

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爆料指PS Vita 2將採用客製的AMD APU（AMD加速處理器），但目前仍在高層設計階段，換言之最快都要2年後才能實際推出；而且嚴格地說即使請了AMD開發處理器，最終Sony亦可以不將其製作成遊戲機。

Moore's Law Is Dead提到有開發者提到Vita 2可採用和PS4相同的18CUs的架構，如此便可以無痛運行所有PS4遊戲成為一部手提PS4；以至部份PS5遊戲都可以在簡單的更新之下在此架構運行。

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亦有分析指PS Vita 2可能是「PS6家族」的一員，會配合PS6的產品周期推出，作為一個比PS6便宜但可以手提遊玩的選項，主要服務日本市場。最後Moore's Law Is Dead總結唯一100%肯定的是一款全新的PlayStation手提遊戲機正在早期開發階段，以及AMD已經取得PS6的生產合同。