Switch 2有排等？外國爆料指上市日延後到2025年 任天堂這樣回應｜任天堂的遊戲主機 Nintendo Switch在2017年3月推出，已差不多要踏入第8年，玩家們都十分期待任天堂可以盡快跟上時代推出新一代的主機。然而最近就有外媒爆料報導，指Switch 2將會延後到2025年才推出。



多家外媒同樣爆料指Switch 2上市日期將大為延後

雖然玩家們對於任天堂下一代主機（暫稱Switch 2）早已等到頸都長，不過任天堂似乎無意回應fans的訴求，最近更有多個爆料指出Switch 2將會比大家想像中更晚推出。外國遊戲媒體「VGC」Video Game Chronicle就報導，表示已向數個消息來源確認，Switch 2將會延後到2025年第一季才推出。

https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-switch-2-could-now-launch-in-2025-its-claimed/

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VGC在報導中提到其消息來源指第三方遊戲廠商不久前收到任天堂的通知，任天堂下代主機的推出時間將會延後至2024年尾以至明年；其中一家發行商指出延後的原因是任天堂希望準備更強的第一方遊戲內容來為Switch 2上市護航。VGC估計Switch 2可能會沿用當年Switch上市時的時間表，在今年內正式發布Switch 2，然後明年3月發售。

https://www.videogameschronicle.com/news/nintendo-switch-2-could-now-launch-in-2025-its-claimed/

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報導指此消息最早由巴西記者「Pedro Henrique Lutti Lippe」爆出；Pedro亦稱在向5個不同的消息來源確認過後，都不約而同指出Switch 2將會在2025年推出。另一外國遊戲媒體「Eurogamer」亦有文章提及，原本任天堂計劃在2024年內正式公開Switch 2，但現在則決定延期到2025年第1季推出。

過去任天堂總裁古川俊太郎在財報會議中提到，2023財年（即2024年3月31日前）不會推出新的主機；因此坊間不少人預期Switch 2會在2024年中或是年末公開。另外古川俊太郎亦不止一次公開否認網上關於Switch 2的爆料和傳聞。

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任天堂官方這樣回應

關於這些「最新消息」，Bloomberg彭博直接詢問任天堂，得到的回應是「不予置評」（nothing to comment on）。