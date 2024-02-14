《機動戰士高達SEED FREEDOM》票房突破26億日圓　成系列最賣座

於 2002 年首次登場，作為 21 世紀首部機動戰士鋼彈作品的《機動戰士鋼彈 SEED》系列，在睽違將近 20 年後，終於在日前於日本推出了全新劇場版續作《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM》，並吸引了大批觀眾入場支持。憑藉著優秀的製作，以及好評不斷的加持下，本作票房迅速提升，僅用了短短 18 天，就收穫了超過 26 億日圓的票房，打破系列劇場版的紀錄，成為史上最賣座的鋼彈電影！



《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM》為《機動戰士鋼彈 SEED DESTINY》的續作，內容將為全新的故事，並以宇宙紀元（Cosmic Era）75 為背景。此時，地球至上和宇宙殖民獨立分子組成的藍色宇宙，引發了獨立運動，接連爆發了一系列的侵略行動事件。為了平息事態，以拉克絲為首任總裁的世界和平監視機構「羅盤」就此創立，煌等人作為組織成員開始介入各地的鬥爭。與此同時，新興國家「基金國」更向「羅盤」提議以聯合作戰的形式，進攻藍色宇宙總部。

累積 20 年的續作，票房大爆發！

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只能說不愧是累積了 20 年的續作，《機動戰士鋼彈 SEED FREEDOM》可以說是完全大爆發，上映 3 天就突破了 10 億日圓的票房，如今更是以 26 億日圓票房的成績，打敗先前的劇場版《機動戰士鋼彈 宇宙相逢篇》23 億日圓票房，與《機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威》22.3 億日圓票房的紀錄，穩坐系列票房冠軍的寶座。台灣也很快會在 4 月上映，喜歡鋼彈系列的朋友，屆時千萬別錯過！

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