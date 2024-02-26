PSVR2即將支援PC遊戲！官方公布2024年內更新Sony走出獨佔再一步 ｜PlayStation VR2於約一年前推出，在上市的時候已有約40款遊戲同步推出；而在過去一年除了遊戲數量外種類亦更豐富，加入了各種冒險、解謎以至《Among Us VR》等多人協力遊戲。而最近PlayStation就表示為PSVR2再推出一步，即將為其推出PC支援，讓玩家可以在電腦上使用PSVR2。



官方公布PSVR2即將支援電腦版

PlayStation的官方部落格「PlayStation Blog」日前刊出一份關於PSVR2的報導；內文主要介紹PSVR2接下來即將推出的幾款新作。不過最值得一提是在博文中，官方正接表示正在測試以PSVR2在PC上遊玩額外的遊戲，向玩家提供PS5以外的更多遊戲選擇。官方更表示相關更新預定會在2024年內釋出；因此如果想要一個電腦也能用到、以打機為主的VR裝置，在PSVR2能正式支援電腦遊戲之後或者會是一個好選擇。

PSVR2

👉Apple Vision Pro災情！傳玻璃無故自行裂開疑為設計缺憾維修唔平

https://blog.playstation.com/2024/02/22/coming-soon-to-ps-vr2-zombie-army-vr-little-cities-bigger-wanderer-the-fragments-of-fate-the-wizards-dark-times-brotherhood-and-more/

由於PSVR2不像上一代般需要PS Camera來較正、只需頭罩本體就能運作，因此要在電腦上使用PSVR2理應比上代PSVR簡單得多。早前報導過Sony將逐步由獨佔策略走出，更積極推動跨平台遊戲；PSVR2的電腦支援大概亦是相關策略的其中一部份。當然，也不排除PSVR2的「電腦支援」其實只能玩到由移植至PC的少數PS遊戲，而非玩家希望的能像其他PC用VR裝置般全面對應電腦功能，最終效果如何有待官方正式更新。

👉Final Fantasy VII Rebirth評分解禁獲一致好評 稱能留名歷史傑作

PSVR2多款新作公開

除了公布PSVR2將支援PC之外，同帖文也公布了幾款將在接下來推出的新PSVR2遊戲，包括可讓玩家透過手勢操作使出各種魔法的《The Wizards – Dark Times: Brotherhood》、能運用操作時空能力的射擊遊戲《Wanderer: The Fragments of Fate》、城市建設遊戲《Little Cities: Bigger! 》、知名打喪屍遊戲系列VR版《Zombie Army VR》以及日系動作RPG遊戲《Soul Covenant》。

https://blog.playstation.com/2024/02/22/coming-soon-to-ps-vr2-zombie-army-vr-little-cities-bigger-wanderer-the-fragments-of-fate-the-wizards-dark-times-brotherhood-and-more/

👉《聖獸之王》試玩版感想：極好玩不輸FF7 不愧為安心信賴香草社