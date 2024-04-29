《來自星塵》買斷制手遊簡評｜輕科幻外星探險 良心價錢值得支持｜由開發《明日方舟》的工作室「鷹角網絡」製作的買斷制3D半即時回合制 RPG手機遊戲《來自星塵》已於2月27日Google Play、App Store雙平台上架，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲內容介紹及簡評。



輕科幻設定 和美少女一同探索外星高度文明

《來自星塵》的故事發生於存在生物文明的外太空行星「阿爾林鐸」。玩家將從來自地球的調查員「雁」和阿爾林鐸人「薇³」 視角出發，探索這片晝夜分離的土地，踏上一段引人入勝的探險。透過不斷探索和調查，玩家將會逐漸解開被封印20年的阿爾林鐸文明，認識到「星塵生命體」的真正意義，順利完成這次異星調查任務。

金髮活潑美少女和黑長直高冷美女的組合有點讓人想起《莉可麗絲》。

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遊戲畫面算不上非常精美，和近年大熱的卡通渲染3D遊戲《原神》、《崩壞:星穹鐵道》等相比是有點距離；但相對地好處是用較低規格的手機／平板都能順暢遊玩，記者以第8代ipad遊玩，也都可以開足60FPS最高畫面；如果使用較近代的iPhone的話就更輕鬆了。

薇真的很可愛...

而且遊戲美術不錯，人物建模出色（如雁右手的活塞效果就做得非常好）、風格簡潔清新，界面也十分舒服，整體視覺享受實屬不俗。但可能有個問題是字體有點太小較難閱讀，記者用畫面較大的iPad來玩尚可看清，如果用iPhone或Android手機可能會比較辛苦。

文字界面十分舒服

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類《崩壞:星穹鐵道》玩法

注意本作雖然是買斷制遊戲，但不代表是斷網單機遊戲，玩家還是需要以帳號登入遊戲才能遊玩。懶得去創立GRYPHLINE（鷹角網路的海外發行品牌）帳號的話也可以用Apple ID、Google或是Facebook登入；不過也帶來一個好處是可以用雲端存檔。

遊戲具體玩法和《崩壞:星穹鐵道》頗為接近；隨著主線進度玩家會去到不同區域中探索；而戰鬥則採用回合制形式，但並非《星穹鐵道》的敵我雙方角色按照其速度輪流行動的模式，而是類似《北歐女神》般的全回合制：敵我雙方將會輪流行動，而在己方的回合中，玩家可藉由點擊角色的頭像來決定角色發動攻擊的順序，以產生不同的效果。

記者十分欣賞的一點是戰鬥場景為無縫切換，探索過程更有投入感。

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《北歐女神》式回合制戰鬥

戰鬥中玩家可以使用最多三個角色組成小隊，利用不同的角色和技能組合打敗各種敵人。在一個回合中每個角色的每個技能都只能發動一次，而且還要消耗行動值；但是相對地技能大都有額外效果，例如擊飛敵人、追擊敵人時額外傷害、回復行動值等等，玩家需要合理安排攻擊的順序及行動值的限制，來打出最高的傷害。

遊戲內還有一個類似黑魂的盾反機制「光影協同」：在防禦狀態（敵方回合時自動進入）下，看破敵方的攻擊、在精準時機點擊螢幕左下角的按鈕，就可以抵銷彈返敵方的攻擊，並產生「光影協同」的額外效果，例如削減敵方的韌性等。

盾反時機並不難捉，敵人攻擊時會在身上發出閃光，閃光出現的時候按鈕就能成功

另外遊戲也設有類似《星穹鐵道》般的韌性設計，攻擊敵人可以削減敵人的韌性值（白條），當韌性削減完後就能觸發「滿溢時間」，在限時之內不限行動值和技能次數，可以不停地連擊對手。

平常攻擊都是順暢打一套combo，但當觸發滿溢時間後就會像瘋狂群毆一樣，畫面頗有喜感。

遊戲也設有技能樹系統，玩家可透過戰鬥和地圖探索收集「星塵」，然後消耗「星塵」學習新技能提升角色強度。

實際上並不是那麼複雜，當玩家摸清了哪個技能可以銜接哪個技能之後，就是每回合都打出連招、輪到敵人時就按盾反。當然隨著等級提升技能多了之後，連段的組合和種類也會變多、對不同敵人適用的連段也不一樣，而只要能打出正確的連段，戰鬥難度並不算太高。而在戰鬥以外遊戲也設有烹飪解謎等小遊戲、支線任務及機關以豐富遊戲體驗。

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《明日方舟》聯動活動服飾

遊戲上市後就和自家另一款遊戲《明日方舟》連動，只要玩家使用《明日方舟》同一個通行證帳號進入遊戲，即可永久解鎖聯動活動服飾「寬鬆制服」、「輕便制服」。更換活動服飾的功能將跟隨遊戲內主線進度推進而開放，聯動活動服飾在後續也可能透過其他方式獲取。雖然此服裝只要是明日方舟玩家就能免費獲得，但也會有一個想法是既然有換裝系統，是不是代表之後有機會推出付費服裝讓人購買呢。

總結: 良心定價 水準不俗 值得支持



《來自星塵》或者說不上是一款完美的年度遊戲級大作，但是整體而言是有相當水準，遊戲體驗良好。記者自己尚未爆機，不過據指遊戲主線長度有15至20小時，如果全收集的話則有30小時左右；78元港元可以買到20至30小時的科幻RPG體驗，個人認為是相當不錯值得支持。特別是你喜歡類似《原神》、《Tales of》系列的二次元卡通渲染風格，《來自星塵》會是一個不錯的選擇。