Pokemon Legends Z-A震撼公開有Mega進化｜Pokemon直播懶人包｜Pokemon Company剛剛在香港時間2月27日晚上10時播出了最新一集的Pokemon新情報直播節目「Pokemon Presents」，《香港01》科技玩物頻道以下製作懶人包整合資訊。



Pokemon Legends Z-A震撼公開 相信為X/Y後傳

是次發布會並不長為時僅13分鐘左右，不過在發布的最後就有一個重磅發表，《Pokemon Legends》系列的新作《Pokémon LEGENDS Z-A》正式公開，並發表了一條約2分鐘長的trailer影片。

https://youtu.be/axpTHexSIn8?si=tMJWWsdtUsW69--T

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影片中沒有實際gameplay展示，而是「都市再開發構想 密阿雷市（ミアレシティ）」的藍圖繪製過程，以及比卡超在這個立體化的密阿雷市中到處奔馳的畫面。由於寫明是Pokemon X/Y中登場的密阿雷市，加上遊戲副標題「Z-A」可以接續在「X/Y」之後，現時普遍推測《Pokémon LEGENDS Z-A》是Pokemon X/Y的舞台「卡洛斯地區」的未來（也和上一集Pokemon Legends講的是「過去」互相呼應）。

https://youtu.be/axpTHexSIn8?si=tMJWWsdtUsW69--T

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雖然未有實質gameplay畫面，不過標題既然寫明是Pokemon Legends，可以期待遊戲為和《寶可夢傳說 阿爾宙斯》相同的開放世界系統；甚至有機會可以在野外戰鬥中直接對精靈進行Mega進化，使出更強大華麗的招式。而在宣傳影片的最後也直接展示了一顆超級石（Mega Stone），Ｍega進化系統便正是由X/Y世代引入的新系統，《Pokémon LEGENDS Z-A》和X/Y的密切關係已是板上釘釘。

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相信到時就可以玩到開放世界式的密阿雷市了。

遊戲目前預定於2025年推出，相信在接下來的一年會有更多情報陸續推出，fans們要好好期待了。

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其他發布內容

相比起Pokemon Legends Z-A，今次發布會的其他內容就相當貧弱，基本上幾句就能講完：

- 朱紫有新的太晶戰

- Pokemon Go和最新動畫系列《寶可夢地平線》合作，以及新增炭小侍、蒼炎刃鬼和紅蓮鎧騎

- Pokemon Sleep有「鳳王親衛隊」雷公、水君和炎帝

- Pokemon Unite新增密勒頓、列陣兵和蒼炎刃鬼

- Pokemon Masters EX 4.5周年活動

- 寶可繽紛趣（Pokemon Cafe）新活動

- Pokemon Trading Card Game Pocket預定2024年內推出，並預告每日會有2包免費卡包贈送

