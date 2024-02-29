FF7 Rebirth攻略｜存檔繼承 特典取得 第一章跳過方法 Final Fantasy VII Rebirth｜Fans等了4年的FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》終於在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道以下提供遊戲攻略，包括存檔繼承、特典取得以及第一章尼爾福海姆篇跳過方法。



1. 存檔繼承相關

《Final Fantasy VII Rebirth》無法直接繼承前作《Final Fantasy VII Remake》的進度，上一集中所得到的裝備、道具、魔石和等級技能等均無法繼承需要從頭再修煉。但是如果在PS5主機中有FF7 Remake、FF7 Remake DLC（Yuffie擔當主角的篇章FF7R EPISODE INTERmission）以及《Final Fantasy VII Rebirth》試玩版的通關存檔的話，則可以在《Final Fantasy VII Rebirth》中取得相應的特典。

存檔特典領取方法亦十分簡單，只要在《Final Fantasy VII Rebirth》主畫面中選擇「SAVE DATA BONUS」，遊戲就會自動檢測主機上的存檔然後派發特典（舊作遊戲的本體刪除了也沒問題，只要主機內有保留存檔即可）。

FF7 Rebirth攻略

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2. 存檔特典取得方法

如果玩家有齊以上所有存檔的話，在遊戲主畫面選擇「SAVE DATA BONUS」之後，就合共可以獲得召喚獸拉姆、利維坦，以及咕波幸運符&冒險道具套組。

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咕波幸運符的效果是機率提升在地圖拾取的素材數量，在遊戲早期缺乏製作道具用的素材時有不少幫助。提提大家在主畫面獲得了SAVE DATA BONUS之後，在進入遊戲後還需要在選單->SYSTEM->DLC / BONUS中領取道具，才能在遊戲中使用這些特典。而召喚獸魔石當然要再裝備好之後才能在戰鬥中使用。

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3. 跳過第一章方法

如果玩家已經完成了《Final Fantasy VII Rebirth》試玩版中的「尼爾福海姆篇」，便可以在正式版遊戲中跳過第一章「英雄錫菲羅斯」中尼爾福海姆的部份。

實際可跳過的部份是當玩家到達尼爾福海姆後，和錫菲羅斯及Tifa一同出發上山、完成第一場教學戰鬥後，便可以跳過之後整段前往魔晄爐的部份。如果已經玩過demo，因為劇情一樣，尼爾福海姆部份的劇情動畫可選擇長按三角形跳過。