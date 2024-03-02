洗衫禁忌｜襪子應否先反底再洗晾｜平時各位洗襪，會直接掉入洗衣機，還是會特別將底面反轉，將接觸腳板的一面反出來洗？日本一個節目就進行了8000人意見調查，究竟是直接洗襪面的人多，還是特別反過來的人多？此外，還有洗衣專家教路，原來這樣洗襪才最乾淨！



YouTube節目ANN news 進行街訪，查詢市民洗襪子時會直接洗襪面，還是會特地將它反轉，將接觸腳板的一面反出來洗？最終結果，有8成受訪者是直接洗襪面，不會刻意將其反轉。

有8成受訪者是直接洗襪面，不會刻意將其反轉。

有女性認為，跟鞋子磨擦的襪面更加污穢，所以一定會直接洗襪面。

有女性認為，跟鞋子磨擦的襪面更加污穢，所以一定會直接洗襪面。

也有人認為如果將襪子反面清洗，感覺反而會在洗滌過程中沾上更多髒物，殘留在襪子內面，所以一定洗襪面。

如果將襪子反面清洗，感覺反而會在洗滌過程中沾上更多髒物

洗衫小知識：洗衫有霉味點處理？

記者則認為以下意見最真實，一些上班族男性表示基本都是洗襪面，但其實回家時已經很累，脫襪子時就算形成一塊「餅狀」都不會再整理，直接掉入污衣籃或洗衣槽，才沒理會它是底是面。（這些男性一定是有家人化為處理，不會自己洗衫啦）

不少人脫襪子後就直接掉入污衣籃或洗衣槽，沒理會它是底是面。

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獅王洗衣專家意見：襪子應該反轉洗！

市民各有各意見，又好似各有道理，那洗襪子究竟應該直接洗面，還是應該反轉洗裡面呢？日本獅王公司的洗衣專家、有25年以上的研究經驗的 大貫和泉 小姐，推薦大家把襪子反過來洗會比較穿乾淨，因為內面接觸雙腳，會吸收很多汗水和異味，還有一些腳皮、皮脂等東西，反轉會更洗得更乾淨。

不過，如果曾脫鞋子、只穿襪子走路，又或是小朋友穿著襪子玩泥沙等，就應該洗襪面。

如果曾脫鞋子、只穿襪子走路，又或是小朋友穿著襪子玩泥沙等，就應該洗襪面

洗襪時應該反轉，那晾曬時又怎樣？大貫和泉 小姐表示，應該晾曬時（尤其以陽光日曬時）都應該保持襪面向內，因為紫外有機會令表面腿色。至於收納時就沒所謂，隨個人喜惡就好。