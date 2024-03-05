鬼太郎誕生咯咯咯之謎影評 3月7日香港上映｜東映動畫是日本動畫界的鼻祖，但近年都是不斷翻拍經典IP，比如《光之美少女》、《星矢》、《One Piece》、《龍珠》等等，無甚麼震撼之作，一直至2022年，東映投資井上雄彥親導《THE FIRST SLAM DUNK》嬴盡口碑，2023年又推出已故鬼怪漫畫大師水木茂誕辰100週年紀念電影《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》，大玩橫溝正史式的日式民俗推理+恐怖劇情，在日本票房已超越22億。



《鬼太郎》與邪典前身《墓場鬼太郎》二合一

不知你有沒有看過《鬼太郎》，他是一名半人半妖的「妖怪族」，頭髮半披面只看到一隻眼，有黃黑雙間背心、頭髮飛針、飛踢木屐等武器，身邊有班各懷絕技的妖怪：鬼眼老爹、星君鼠、沙婆婆、石敢當、貓女、子泣爺爺、一反木綿，暗中守護人類與妖怪之間的平衡；廿幾三十年前亞視播過，近10年日本也不斷重拍了多季電視動畫，聽說貓女因畫得愈來愈可愛、《鬼太郎》還開始有了小粉絲，但電影版《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》卻是IIB級的恐怖故事，導演古賀豪及編劇吉野弘幸（作品有舞-乙HiME、魔法禁書目錄3）利用《鬼太郎》這外殼，重拍其前身：邪典漫畫神作《墓場鬼太郎》，劇力迫人、作畫細膩且氣氛詭異。

鬼太郎誕生咯咯咯之謎 YouTube宣傳片截圖

電影故事其實是重寫《墓場鬼太郎》中一個非常重要的漫畫單元「幽靈一家」，重新架構鬼太郎的身世之謎，也解釋了他爸爸「鬼眼老爹」為何只餘下一顆眼球。任職於血液銀行的打工仔「水木」（下圖右：木內秀信配音／角色算是原作者水木茂的替身），最初他只想在這個殘忍無道的社會中不擇手段向上爬，不顧一切出席龍賀一族當家「時貞」的喪禮刷鞋奉承，卻意外遇上正在尋找失蹤妻子、後來成為鬼太郎父親的「GeGe郎」（下圖左：關俊彥配音），二人被捲入一場醜陋的爭產事件，一族中人不斷離奇死亡，最終發現龍賀一族的天大秘密……

鬼太郎誕生咯咯咯之謎 YouTube宣傳片截圖

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上文提過，「水木」其實就是原作者水木茂的投映：水木先生於1922年，2015年去世（享年93歲），他生於大阪、鳥取長大，小時候常聽老工人「鬼婆婆」講民間傳奇，啟蒙了他對靈異、妖怪的興趣。1942年水木被徵召去打太平洋戰爭，他的部隊在前線敗走，上層要求進行「玉碎」自殺式行動，只因重病才逃過一劫，被炸彈轟走一條左臂後退役回國，只能靠畫「貸本」租借漫畫書艱苦過活。他在《墓》的故事中控訴大日本帝國是個以人民鮮血為燃料的國家，高官和財閥剝削低下層自肥，加上血淋淋的恐怖氣氛和官能刺激，當時漫畫是日本低下層打工仔少數負擔得起的娛樂，讀者當然看得大叫爽快過癮。

《鬼太郎》原作漫畫版／原作者水木茂先生

不過，後來社會大眾認定「貸本」教壞細路，家長會連同政客合作強制禁售，水木茂苦苦捱到1965年才咸魚翻生，幾部經典有機會重見天日，而《墓場鬼太郎》為配合電視台開拍卡通，以《ゲゲゲの鬼太郎》之名重啟，故事少一點血腥控訴，變得更加開朗、以怪談與冒險打鬥為主，水木親填詞的主題曲更唱到街知巷聞，成功出位，而邪氣的《墓》則因為版權問題長年消失。

《墓場鬼太郎》也曾在2008年拍成電視動畫。

觀後感：殘忍絕望中暗存希望？工作人員字幕不能錯過

《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》其實是巧妙地以《鬼太郎》的外皮，去重寫《墓場鬼太郎》，所以整個氣氛比電視版更加恐怖陰暗及血腥暴力，加上名家川井憲次負責的配樂，有點在看推理作家橫溝正史《犬神家の一族》的味道。記者覺得《鬼》文場劇力夠濃郁，序事手法紮實有力，加上關俊彦和石田彰等實力派聲優的精彩配音，戰鬥場面緊湊精彩，結局淒美，但整體感覺實在是太厭世、太殘忍啦！但絕對不能錯過工作人員字幕，否則就不會完全理解鬼太郎一家的身世之謎，當中更含大量洋蔥味、迫到你喊。

《鬼太郎誕生咯咯咯之謎》3月7日香港上映

《鬼太郎誕生咯咯咯之謎》3月7日香港上映

原作：水木茂／導演：古賀豪／編劇：吉野弘幸／音樂：川井憲次／人物設計：谷田部透湖／聲演：關俊彥、木內秀信、種崎敦美、小林由美子、石田彰、古川登志夫、澤城美雪、庄司宇芽香、野澤雅子

語言：日語原聲／繁體中文及英文字幕／類別：動畫、驚慄／片長：105分鐘／級別：IIB