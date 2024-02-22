SEED Freedom高達LCX限定店直擊｜2米突擊高達．Robot魂戰鬥場景
SEED Freedom 高達LCX限定店｜2米高突擊高達．Robot魂重現名場面｜《高達SEED Freedom》劇場版的日本票房已超越30多億日圓，香港上映日期未定，但相關的首個萬代玩具活動要開始了！即日至3月10日、尖沙咀海港城 LCX 有人個BANDAI TAMASHII POP-UP SPOT 期間限定店，展出2.3米巨型Robot魂ANIME版突擊高達雕像，還有《機動戰士高達 SEED FREEDOM》的 Figure 機體，以及用SEED Robot魂系列組裝的戰鬥名場面情照！
2.3米突擊高達．全場播放經典主題曲配樂！
相信有去過BANDAI在LCX開設的限定店都大概知道，場內會分成3部份包括LCX入口展區、中庭展區、最後就是發售限定版的購物區。不過今次BANDAI改了玩法，一到LCX大門已經會見到2.3米突擊高達立像，旁邊已經是購物區，售賣多款最新 TAMASHII NATIONS STORE 及會場限定品。
今次活動是Tamashii Nation即是完成品部門開設的，所以場內並無組裝模型發售／展出，主力展品有《SEED Freedom》兩部新機昇華自由、不朽正義的MR魂，還有多部SEED系列Metal Robot魂、Metal Build figure。
期間限定店發售最新 TAMASHII NATIONS STORE 及會場限定品
今次期間限定店有4種活動限定figure賣，另外還可以買到旺角朗豪坊12樓Tamashii Spot HK發售的店鋪限定品：比如shf小悟空、Metal Build Strike 及飛行背包等等。最後也有大量市面正熱賣中的BANDAI Tamashii 玩具。
ROBOT 魂場景展示還原《機動戰士高達 SEED》經典場景
別錯過中庭近食店山本屋對出的展區，此處有近10組以《機動戰士高達 SEED》ROBOT 魂amine版組成的電視版大戰，當中還有未正式發售的暴風高達！
最後，再向內走入JINS眼鏡店對出，有個展區將全部Tamashii Spot HK發售的店鋪限定品大晒冷。
日期：2024年2月21日至3月10日
營業時間：2024年2月21日14:00-22:00；2月22日至3月10日10:00-22:00
地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX 正門、山本屋對出展覽位置 及JINS 對出展覽位置