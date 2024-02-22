SEED Freedom 高達LCX限定店｜2米高突擊高達．Robot魂重現名場面｜《高達SEED Freedom》劇場版的日本票房已超越30多億日圓，香港上映日期未定，但相關的首個萬代玩具活動要開始了！即日至3月10日、尖沙咀海港城 LCX 有人個BANDAI TAMASHII POP-UP SPOT 期間限定店，展出2.3米巨型Robot魂ANIME版突擊高達雕像，還有《機動戰士高達 SEED FREEDOM》的 Figure 機體，以及用SEED Robot魂系列組裝的戰鬥名場面情照！



2.3米突擊高達．全場播放經典主題曲配樂！

相信有去過BANDAI在LCX開設的限定店都大概知道，場內會分成3部份包括LCX入口展區、中庭展區、最後就是發售限定版的購物區。不過今次BANDAI改了玩法，一到LCX大門已經會見到2.3米突擊高達立像，旁邊已經是購物區，售賣多款最新 TAMASHII NATIONS STORE 及會場限定品。

（鍾世傑攝）

今次活動是Tamashii Nation即是完成品部門開設的，所以場內並無組裝模型發售／展出，主力展品有《SEED Freedom》兩部新機昇華自由、不朽正義的MR魂，還有多部SEED系列Metal Robot魂、Metal Build figure。

（鍾世傑攝）

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期間限定店發售最新 TAMASHII NATIONS STORE 及會場限定品

今次期間限定店有4種活動限定figure賣，另外還可以買到旺角朗豪坊12樓Tamashii Spot HK發售的店鋪限定品：比如shf小悟空、Metal Build Strike 及飛行背包等等。最後也有大量市面正熱賣中的BANDAI Tamashii 玩具。

（鍾世傑攝）

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ROBOT 魂場景展示還原《機動戰士高達 SEED》經典場景

別錯過中庭近食店山本屋對出的展區，此處有近10組以《機動戰士高達 SEED》ROBOT 魂amine版組成的電視版大戰，當中還有未正式發售的暴風高達！

（鍾世傑攝）

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最後，再向內走入JINS眼鏡店對出，有個展區將全部Tamashii Spot HK發售的店鋪限定品大晒冷。

日期：2024年2月21日至3月10日

營業時間：2024年2月21日14:00-22:00；2月22日至3月10日10:00-22:00

地點：尖沙咀海港城海運大廈三階LCX 正門、山本屋對出展覽位置 及JINS 對出展覽位置

（鍾世傑攝）

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展期內於LCX任何商戶即日單一消費滿#200，即送高達閃卡1張，送完即止。（鍾世傑攝）

同場睇日本大阪高達展｜SEED Freedom 未發售模型系列展品

GUNDAM NEXT FUTURE WEST 超大型模型展現場直擊（鍾世傑 攝）

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Seed Freedom 四大主角立牌打卡位（鍾世傑 攝）