FF7 Rebirth攻略｜4個海盜王秘寶位置一覽 入手超強飾品｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲後期收集任務「海盜王秘寶」攻略，入手最強飾品。



《Final Fantasy VII Rebirth》海盜王秘寶位置一覽

當玩家到達主線12章後就會解鎖水上飛機「小野馬」，可以暢游整個中央海域；同時在12章一開始到達太陽海岸的碼頭時，會有一個極明顯基本上是放在畫面正中央的特殊寶箱，打開它之後就可承接額外任務「海盜王秘寶」；玩家會獲得一張藏寶圖，需要乘坐小野馬前往海中4個地點收集4個寶物

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每個秘寶的位置都有強力的精英怪看守，HP在3到5萬左右，先做好準備再挑戰吧。比較需要注意的是藏寶點δ的海龍，一定要令牠中毒才能解除麻煩的火之鼓舞，如果沒帶中毒就會一直被無限連發的追蹤火球攻擊。

4個秘寶位置可按圖放大：



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收集完4個寶物之後即可在道具製作中製作「海盜王的羅盤」，效果是每使用5次指令時，該角色的ATB上限會暫時提高為3格。效果非常強勁，基本上任何角色都合用，但是特別適合Yuffie，因為她的特殊技能「疾風迅雷」需要3格ATB才能使用，原本是需要組隊和Yuffie有「幻像合成」的伙伴（Barret或Red XIII）才能使用，但用「海盜王的羅盤」的羅盤就不需綁定成員，自己一個人都能打出大技了。

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裝備「海盜王的羅盤」的後乘坐小野馬出海時，如果附近有寶物就會在畫面上顯示方向；所謂寶物全都是裝有「海盜王泥藻」的木箱，是高級製作材料，配合12章在金碟遊樂園拿到的製作晶片就可以製作最高級的飾品。