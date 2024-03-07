FF7 Rebirth攻略｜各小遊戲通關心得 Sit up挑戰 砍箱子 打仙人掌 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲各種小遊戲通關心得（有影片）。



Final Fantasy VII Rebirth大量小遊戲贏豐富道具

今集《Final Fantasy VII Rebirth》有大量小遊戲可以玩，給人少許《人中之龍》系列的感覺；由於一些小遊戲是世界報告甚至是主線任務中必須要玩（當然主線關卡的小遊戲沒有分數要求，玩過一次就行了），加上以最高分通關小遊戲可以獲得包括強力的飾品在內的各種獎勵，因此可能的話還是盡量完成各種小遊戲吧。

十分養眼的sit up挑戰

另外是所有小遊戲都可以直接按Option再選重試，如果已經感覺無望可直接重來不用等完場再對話重新進入小遊戲。一些小遊戲的難度不低，以下提供一些心得讓大家參考：

👉FF7 Rebirth攻略｜全陸行鳥站牌位置一覽 解鎖陸行鳥防具

海盜暴亂 - 第6章太陽海岸（射擊小遊戲）



很多遊戲都會有的射靶子遊戲；最需要注意一點是遊戲計分會包括命中率在內，最後得分會以擊破的靶子分數乘以命中率來計算，因此比起打更多的靶，保持命中率更為重要：舉個例玩家總共打到2萬分的靶，但命中率只得7成時，那亦是只得14000分；但如果打到18000分的靶卻有9成命中，那就是16200分了。

👉FF7 Rebirth攻略｜全寶物點Treasure Spot位置一覽 入手稀有飾品

因此比起亂射一通，更好的方法是瞄準了再打、優先打分數高的靶子，最普通的100分靶就算打少幾個也沒關係，心急射歪了令命中率下降就完全得不償失。一些靶子會在出現一段時間後翻轉變成金色、分數也會變成3倍，這些靶子就是要把握別錯過。

最後就是「背版」，因為每一關靶子出現的位置都時機都是固定的，多玩一兩次記住重要的高分靶子會在哪裡出現再優先擊破就可打出高分。

狂野奔馳 - 第6章太陽海岸（足球小遊戲）



並不算太難玩，重點是不要心急，先找出球和對應球門的位置，然後跑到球的後方預好角度後再向前跑+射球以求一射破網；如果射歪或是心急推走了球反而會更浪費時間，一擊即中是最好的。到第二輪開始門前有柱時就要用吊球（手掣按X）；最後一個黑球龍門下半會被木板封住，正攻法應該是計好距離再吊球入網，但記者懶得度就直接在門前不停吊球吊到入為止。

👉FF7 Rebirth攻略｜免走冤屈路必知10個重要心得 隱藏魔晶石位置

仰臥起座對決 - 第6章太陽海岸（Sit-up挑戰）



上一集也有的小遊戲，在完成第6章的主劇情之後去任務板接支線，解完就後開放。記者覺得是比較困難的一個，尤其如果是像記者般關閉了自適應扳機Adaptive Trigger會變得很難玩，只能多練習；實在不行的話就去主機設定將自適應扳機重新打開吧。

主要是在原本的基本玩法上多了黃色及綠色兩種按鍵（只會在L2或R2出現）；黃色不太困難只是連按，視乎玩家的手速一般6~7下就按完，只要自己數住次數不要按多了令連段失敗便沒問題。

而綠色是最麻煩的，首先要半按L2/R2並維持住，到儲滿計量表之後再將L2/R2按到底才算完成；但如果關閉了自適應扳機，那個半按會變得極為困難，稍為按大力一點就當你按到底了直接失敗，但是用力太輕又會當成沒按實同樣失敗，非常機車，記者也花了很多時間摸按鍵深度才成功（賭氣不肯去開自適應扳機）。

一開始摸不綠色按鈕的按法，瘋狂失敗

👉FF7 Rebirth攻略｜Cloud超強無限放電流教學 一招打到爆機

解決黃綠色按鍵後問題就只剩下如何在節奏加快後按出更多Sit up，這方面其實沒有什麼秘訣，只能多練習來掌握節奏；心得是不要太過依賴用眼看，也不要分心去看Tifa的胸部以及NPC做了幾多個sit up，讓身體和手指來帶動節奏。

沙漠狂襲 - 第9章（箱子破壞王）



上一集也有的「箱子破壞王」，今次加了地形高低及新的箱子。同樣不算難玩，只要知道充電箱子的位置、按順序打先打充電箱再打齒輪箱，以及不要打漏加時間的箱子就很簡單。三個比較重要的小技巧是1. 善用進攻模式的長按三角形範圍斬來快速一口氣打爆小箱子、2. 用武器技能如高速斬擊等可快速打破1500分的大箱、3.開場先放一次「真勇猛解放」，真勇猛模式足以維持整個小遊戲，然後就可真勇猛模式長按正方形打大箱子儲ATB再放技速爆。

👉FF7 Rebirth攻略｜女王之血、兀鷹堡壘輕鬆獲勝方法 強力卡牌推薦

陸行鳥賽跑（金碟遊樂園）



初級比賽很簡單隨便玩都能過，可以當成熟習遊戲玩法。基本和「孖車」十分接近，沿路可以撿氣球提高速（最多10個），但如果「炒車」撞到障礙物或撞牆就會減少氣球數。只要記得按實R2飄移一段時後就可「出火」飄移完後瞬間加速，以及經跳台飛翔時可順便走捷徑就能輕鬆嬴，可能要留待中級 / 高級比賽才見真章。

打擊仙人掌壹號爐（Yuffie）- 第9章



科雷爾地區上古物質系列世界報告中要玩的小遊戲，亦是另一個比較難的；有幾個重要心得可幫你打出最高分：1. 記得每打一波怪之後要向前行，因為下一波怪出現的位置都會和上一波隔開一段距離，不自己移動等對面過來就浪費了時間；2. 仙人掌炸彈一定要優先閃開，被炸到會被吹飛損失極多時間；3. 旋風可以快速清理魔法仙人掌怪同時聚集敵人，然後按三角形收回飛鏢再普攻，或是有ATB就用風林火山收掉餘下的物理仙人掌很簡單了。

如果實在是有困難，也可以先去推主線，拿到武器「獵鷹人」學到分身術後再來打，就會簡單得多。

👉FF7 Rebirth攻略｜地區移動重回舊地方法 交通工具乘坐點一覽

打擊仙人掌貳號爐（Aerith）- 第9章



無法使用屈機的閃光魔法陣，但不算太難玩，只要記得「打白色用L2、打黑色用R2」就基本OK了。雷電狂潮可以一口氣處理大量敵人，但因為是扇形攻擊，要先計好角度和距離再放。聖潔之力可以處理密集的敵人，對大型仙人掌則用吸魔。

鋼琴小遊戲（世界各地）



音樂遊戲，沒有什麼心得，真的不行就只能多練習，還好主線中會遇到有獎勵拿的譜面都不太難，就算沒玩過音樂遊戲也理應問題不大。不過十分建議將音符速度調成3~4級，否則當左右兩邊同時有音符時會很難判斷到底是同時按還是輪流按。