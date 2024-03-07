FF7 Rebirth攻略｜全武器入手方法 Final Fantasy VII Rebirth｜FF7重製版第2部《Final Fantasy VII Rebirth》已在2月29日正式推出，《香港01》科技玩物頻道提供遊戲全武器入手方法。



＊＊＊以下內容涉及隨主線進度解鎖的內容，雖然未有直接提及詳細劇情，但怕劇透的玩家請自行斟酌是否往下閱讀。

本文包括Cloud克勞德、Tifa蒂法、Aerith艾莉絲及Barret巴雷德的武器入手方法，RedXIII、Yuffie及Cait Sith的武器入手方法可見稍後另文攻略。

Final Fantasy VII Rebirth全武器入手方法

《Final Fantasy VII Rebirth》中大部份的武器都在主線關卡中的紫色寶箱獲得，這些寶箱一般都放在過關必經較顯眼的位置，但有一些會放在較蠱惑的轉角位，一不小心或心急衝地圖就有機會錯過。幸好即使不小心錯過了主線關卡中的武器，也可在在後續流程於武器店中買回來，不用等到2周目。另外也有少部份武器需要在支線任務或是小遊戲中獲取；這些武器就無法在武器店補購，一定要自己完成了。

如果見到武器店有武器賣其實就代表自己撿漏了寶箱。

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值得一提是武器不一定是越新越好，每把武器都有不同的性能、武器技能和魔石洞數，而且舊武器也會隨著武器等級提升而提高攻擊力，並不一定是越新的武器就越高攻。一般而言都是每個流派有最適用的武器，例如Tifa一般走純物攻路線，但也可以使用魔攻較高的武器「龍爪」或「風精手套」來玩物魔雙修流派。

Cloud全武器入手方法

+ 9

毀滅劍 - 初始武器



絲滑劍 - 第2章主線「寂寥的碼頭」到達廢棄的碼頭舊址時開寶箱獲得，如果竟然像記者一樣漏掉的了話可以之後在卡姆的武器店以3000元買回。



符文劍 - 第4章朱諾港主線尾段任務「傳令部隊」，玩家要帶著5個神羅士兵一路殺去碼頭，就在該段一開始的休息點寶箱獲得。



原力吞噬者 - 第8章主線去到碟下區，孤狼葛斯要玩家去贏取陸行鳥賽跑冠軍；在葛斯老弟帶Cloud去找陸行鳥期間就會見到寶箱。



水晶劍 - 第9章主線在貢加加魔晄爐內的寶箱獲得，位於B2樓的「搬運通道」最尾



- 待補完 -



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Tifa全武器入手方法

+ 9

皮革手套 - 初始武器



風精手套 - 主線第3章在秘銀礦場 舊國營隧道 北礦場 資材堆放處的寶箱獲得



帝王拳套 - 主線第5章巴雷特的身影 和Tifa一起追著巴雷特到貨倉、打完第一波敵人後前方寶箱獲得



龍爪 - 主線第8章去到碟下區之後，在小遊戲「沙漠狂襲」中最高分報酬獲得。打最高分方法可見另文影片示範。



猛虎利牙 - 主線第9章貢加加魔晄爐 輸出控制大樓 有很多鉤繩位的地方寶箱獲得



- 待補完 -



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Aerith全武器入手方法

+ 9

防禦長杖 - 初始武器



永恆長杖 - 格拉斯蘭地區陸行鳥牧場內商店旁的寶箱



女帝長杖 - 主線第4章到達下朱諾後在旅館艾莉絲房間內寶箱



巫師長杖 - 主線第7章翻越科雷爾山，就在科雷爾山山腳休息站後面河邊寶箱



智者長杖 - 主線第10章在義族聚落寶箱獲得



- 待補完 -



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Barret全武器入手方法

+ 12

格林機槍 - 初始武器



大口徑槍 - 主線第2章在濕地的寶箱獲得



破敵發射器 - 主線第7章在科雷爾煤礦坑 地面 寶箱獲得



破甲機炮 - 主線第8章前往找戴恩期間在沙漠牢獄寶箱獲得



法夫納槍 - 主線第9章完成貢加加地區支線任務「寄託在武器上的願望」後獲得



堅實火箭炮 - 主線第10章劇情期間在義族的洞窟 憤怒之門 寶箱獲得



- 待補完 -



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