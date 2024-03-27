膽石｜唔止膽囊發炎 膽石還可以引致膽管炎、胰臟炎

膽石是其中一種常見的都市病，大約每十個人就有一個人有膽石。外科專科高彩華醫生表示在大部份情況下，除非膽石太大、出現膽絞痛症狀或其他併發症，否則一般都不需要做手術。然而，已驗出有膽石的人士必須時刻留意，因為膽石隨時有機會引致併發症。



成年人肝臟每日會分泌500至800毫升的膽汁，由膽囊負責儲存。當我們進食之後，膽囊便會收縮並排出膽汁，膽汁經過總膽管去到十二指腸，幫助分解食物中的油脂。如果膽汁不能順利排出或長期儲在膽囊裡造成淤積，又或膽汁成份失衝，都有機會形成膽石。

膽石可分為以下三類

膽固醇結石：常見於肥胖及長期食高脂肪/高膽固醇人士



色素結石：常見於有溶血性疾病或膽道感染人士



混合石（上述兩者的混合體）



女性、肥胖、年紀增加、多次生育、有家族膽石病史、及服用避孕藥等人士都較容易患有膽結石，需特別留意。要知道膽囊有無結石，一般可以透過超聲波確定，診斷準確度可達九成以上。

「約七至八成有膽石的病人是毫無症狀的，萬一有症狀，最常見的是進食後右上腹覺得飽滯脹痛，特別是進食高脂肥膩食物之後會更加明顯，有時痛楚甚至會反射到後背肩胛骨，部份病人更有噁心作嘔的感覺。」高醫生說。

「而出現上述症狀的原因，大多是因為膽石阻塞了膽囊頸部的出口，令膽囊發生痙攣，從而產生膽絞痛，痛楚一般會持續兩至三小時。只要膽石跌回膽囊裡，沒有再塞著膽囊頸部，膽囊可以如常排出膽汁，疼痛便會停止，這就是常見的膽石絞痛的情況。但由於膽石症狀可能與胃炎或十二指腸發炎混淆，患者亦應接受胃鏡檢查，排除其他上消化道疾病的可能。」

高醫生表示「假如膽石持續塞著膽囊頸部，不能排出膽囊裡面的膽汁，便會引致急性膽囊發炎及細菌感染，嚴重時亦有機會導致膽囊壞死、穿孔及腹膜炎，這些情況有機會造成生命危險，必須緊急處理。」

較少人知道的是，膽石除了可引致膽囊發炎，亦有機會引致急性膽管發炎或胰臟炎。若膽石從膽囊跌進了總膽管，塞著了總膽管，膽汁內的膽紅素便會入血；病人就會有黃疸症狀，便要接受「逆行性膽管鏡」把膽管內的石取出。

由於總膽管和胰臟管的出口是相同的，膽石塞住了這個出口便會同時有總膽管和胰臟發炎。至於急性胰臟炎的治療方法，取決於病情的嚴重程度以及有否相關的併發症。病人需要入院接受適當的醫學監察，在胰臟發炎期間通常需要禁食一段時間，以減少胰臟的分泌。這段時間需要透過靜脈注射（吊鹽水）為病人提供水份，而胰臟發炎經常會產生劇痛，需要用止痛藥緩解。如果有細菌感染的情況，便需要用抗生素處理。如果病人同時有胰臟發炎及膽管阻塞，醫生便會進行「逆行性膽管鏡」把膽管內的石取出。嚴重的胰臟炎可導致其他併發症，如心臟、腎臟或肺部衰竭，如此病人便需要在深切治療部接受相關治療以支援衰竭的器官。

因此，若驗出有膽石並有以下情況，可和醫生商議是否需要及早做手術把膽囊切除，防嚴重併發症於未然：

1. 膽石已出現膽絞痛的症狀或其他膽石併發症；



2. 膽石大於3厘米；



3. 瓷膽囊（porcelain gallbladder）: 膽石造成膽囊壁上累積鈣質沉積物；



4. 糖尿病。



高醫生表示，現時超過九成膽囊切除手術皆可以微創腹腔鏡進行，外科醫生會在病人腹部開三至四個傷口，將儀器放入腹腔切除膽囊。手術一般在一小時左右完成，大部份病人即日或翌日便能出院。但若患者有慢性發炎，膽囊壁附近黏連嚴重，便可能要採用傳統開放式手術進行。