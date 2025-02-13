肚痛位置｜醫生教「肚痛九宮格」找出對應器官 出現5警號應求醫！

肚裡面有多個器官，若某一個位置經常疼痛，會是哪個器官出問題呢？外科專科陳永康醫生表示，肚痛的真正原因需經醫生的問診及進行相關的檢查來作出診斷，但若運用「肚痛九宮格」，可以初步評估引起肚痛的相關器官，選擇適合的檢查方法，亦有助判斷是否屬於「腹部急症」。



「肚痛九宮格，首先可以將腹部想像成『井字型』，以肚臍為中心點，將腹部分為九格。」陳醫生指出根據肚痛位置，這九格常見的相關器官分別為：

右上腹痛：肝臟、膽囊



上腹中部痛：胃、十二指腸、胰臟



左上腹痛：胃、脾臟



右側腹痛：升結腸、腎臟和輸尿管



肚臍（腹部中央）痛：小腸



左側腹痛：降結腸、腎臟和輸尿管



右下腹痛：盲腸、卵巢



下腹中部痛：骨盆腔、子宮、前列腺、睾丸、直腸、尿道



左下腹痛：乙狀結腸、卵巢



「但要注意，有時腹痛並不一定是由肚裡的器官引起，」陳醫生提醒，「例如心肌梗塞，也可能會出現上腹痛的症狀，很多時病人會誤以為是胃痛，心肌梗塞引起的上腹痛有時還會轉移到左胸部、頸部及左上臂。甚至皮膚帶狀疱疹（生蛇），也可能影響腹部，病人起先可能會感覺到肚子痛，隨之發現沿著神經節出現紅疹、水泡等。」

所以，「肚痛九宮格」只可以作為初步參考，不能視為正式診斷，病人最重要的是先判斷狀況是否屬於「腹部急症」， 一旦有以下腹部急症的病徵應立即求醫，作緊急處理：

1. 用手按壓腹部，當手離開腹部時有劇痛或感覺腹部肌肉變得僵硬，可能是急性胰臟炎、潰瘍性腸胃穿孔、腹膜炎等引起。



2. 肚痛並吐或咳出鮮血或血塊，有機會是消化道（如食道、胃或十二指腸）出現潰瘍或腫瘤，引致嚴重出血。



3. 排出大量鮮紅色血液，或瀝青狀黑色糞便，有機會是上消化道有潰瘍或腫瘤，並引致嚴重出血。



4. 持續難以忍受的腹部劇痛，不能自行或服用藥物緩解，甚至伴隨發高燒、冒冷汗，可能是膽管炎、急性膽囊發炎或胰臟炎。



5. 左側胸口及左上臂內側疼痛，可能是由心肌梗塞所引起。除疼痛外，也可能會出現頭暈、嘔心或呼吸困難等症狀。



陳醫生提醒，「假如持續感到腹部不適或出現急性腹痛，建議盡快諮詢醫生。同時也要防患未然，保持健康生活、定時飲食、少吃刺激性和高脂肪的食物，並避免煙酒，以減輕患病的風險。」