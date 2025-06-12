肺癌｜不吸煙也會得肺癌？醫生：逾9成女患者都是非吸煙者！

肺癌是本港最常見且致命的癌症。很多人都以為只有吸煙人士才會患癌，但這其實並非必然。有醫生就指出，９成肺癌女患者都並非吸煙者，只有定期進行檢查，才可以及早發現癌病變，從而保障自己的健康。



近日，台灣林口長庚醫院血液腫瘤科醫師廖繼鼎在YouTube頻道「出神入化廖醫師」PO出影片指出，提及肺癌，許多人第一時間聯想到的就是「不吸煙就不會得肺癌」、「肺癌是老人病」，這些錯誤的觀念不但害到不少人延誤診斷，甚至連醫生本人的表妹也一樣，在今年不幸因肺癌過世。

醫生親身經歷：年輕非吸煙者確診肺癌

廖繼鼎分享，他的表妹是一位中學教師，平日生活規律、不吸煙。在42歲那年，她突然出現反覆咳嗽，起初以為是感冒，情況持續了幾個月，最終被診斷出肺腺癌第3期。後來才發現，原本表妹帶有ALK基因變異，這種突變會導致癌細胞異常增生，特別在年輕的非吸煙者中更為常見。

即使表妹非常堅強，用了各種標靶藥、化療、放療，可惜還是不敵癌魔，後來更發生了腦轉移，在抗癌5年後，於日前離世。

廖繼鼎表示，這段經歷深深的提醒他，肺癌不是只有吸煙者才會得的病。而對肺癌的忽視可能會疑令人錯過黃金的治療機會。因此，他要分享一些肺癌常見的迷思，盡量減少因延誤診斷而受害的病人。

迷思１：肺癌並非老年人的專利

廖繼鼎續指，很多人都以為年輕人是不會得肺癌的。但事實上，肺癌不是老年人的專利，根據多項研究，肺癌在年輕人中不少見，尤其是發生在非吸煙者身上的肺腺癌，在30歲的年齡層上愈來愈常看見，甚至20幾歲的年輕族群亦有可能患癌。

迷思２：不吸煙就不會患肺癌

廖繼鼎表示，他看過太多個案，患者明明不吸煙、不飲酒，接受健康檢查卻發現肺癌，結果出來時只能問醫生「為什麼是我？」

他指，根據台灣的官方統計，一半以上的患者根本未曾試過吸煙，女性患者更是達九成以上是非吸煙者。廖繼鼎解釋，這些患者並不是受壞習慣所累，反而是因為忽略了日常風險，才會一步步患上肺癌。其中，最常見的風險因素有以下４點：

1. 廚房油煙；



2. PM2.5（懸浮微粒）；



3. 家中通風不良；



4. 家族的基因背景。



肺癌高風險群組及早期篩檢建議

至於有那些人需要特別留意患肺癌的風險？廖繼鼎就指出，以下４類人需要更加重視定檢查：

如何及早發現肺癌？就建議，要早期接受篩檢，做低劑量電腦斷層，便可發現肺癌早期病變。其中，

一. 50歲以上



二. 家族有肺癌病史



三. 長期暴露在油煙、空氣污染以及懸浮微粒的人士



四. 曾吸煙或經常吸到二手煙



廖繼鼎表示，只有早期發現肺癌，才有及早治療的希望。科學研究證實，定期接受低劑量電腦斷層檢查（CT scan），可降低肺癌死亡風險20%。雖然接受電腦斷層檢查的確會產生微量輻射，但其風險遠不及肺癌晚期來得致命。

他強調，「別讓對小風險的恐懼，阻擋你抓住大救命的機會，低劑量電腦斷層不是亂做檢查，是懂得保命的人明智的選擇。」