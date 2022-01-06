頭頸癌｜鼻塞聲沙如感冒久久未癒恐患癌先兆 三個生活貼士助預防

天氣轉冷，少不免會出現聲沙鼻塞等常見的傷風感冒症狀，不過如果這些症狀始終久未痊癒，有可能是患上頭頸癌的先兆。 有臨床腫瘤科專科醫生受訪指，正因頭頸癌的初期症狀與一般小病的症狀相似，令頭頸癌患者每每在確診時，病情已屆中期至晚年，錯失了治療時機。到底身體患上頭頸癌後會出現甚麼先兆？在日常生活中我們又可以如何預防？



頭頸癌的初期症狀不明顯，症狀亦容易被患者誤當感冒傷口小問題。(Shutterstock)

年增1,600宗新症

頭頸癌（Head and Neck Cancers）一般泛指鼻咽、鼻竇、口腔、口水腺、咽喉、聲帶、舌頭等位置的癌症，腦癌及甲狀腺癌則不包括在內。據醫管局香港癌症資料統計中心數據顯示，頭頸癌每年有超過1,600宗新症，當中有逾半屬鼻咽癌個案，近一半患者介乎40至59歲的「黃金年齡」，男女的發病比列則約為2.7:1，情況不容忽視。

臨床腫瘤科專科醫生李兆康受訪指，頭頸癌的早期症狀並不明顯，很多時只是一些頭頸部的小問題，部份或令患者誤以為只是感冒傷風的症狀，延誤治療時機。因此，他建議各位如發現以下的小症狀長期未癒，不妨提高警覺求醫，「有機會及早發現頭頸癌，救番一命都唔出奇！」

1. 單側鼻塞，並經常流鼻血：

鼻咽癌或咽喉癌常見症狀，如單側聽力受影響，經常耳塞、耳脹，更需警覺。



2. 聲音沙啞、咀嚼或吞嚥時疼痛：

咽喉癌常見症狀



3. 長期流口水：

口腔癌、口水腺癌均有機會出現這症狀



4. 頸部現不對稱腫塊：

頭頸癌常會影響頸部淋巴，觸發免疫反應，引致頸部腫脹



5. 體重在沒刻意節食及增加運動量的情況下，無故下降



▼頭頸癌知多啲：（點擊查看👇👇👇）

+ 6

相關新聞：防癌食物｜薑殺菌解毒助防6大癌症腫瘤縮小 有皮冇皮食薑有宜忌

鼻咽癌早期根治率高

對於頭頸癌的檢查方面，李兆康醫生表示一般會先安排患者做咽喉內窺鏡檢查，查看其鼻咽、咽喉等位置有沒有腫瘤，其次再從電腦掃描、磁力共振以及正電子掃描等手段，判斷腫瘤的影響範圍，以及有否出現轉移。

而在治療方面，大部分頭頸癌都是採取跨專科治療（multi-disciplinary approach）的方法處理，即可能要以外科手術切除腫瘤，再配合術後放射治療或化療以控制病情。而頭頸癌中最常見的鼻咽癌，早期根治率高，一般可靠放射治療和化療根治。不過，李兆康醫生指出，如頭頸癌確診時已達第四期，一般來說醫生會建議患者先採用化療，甚至加入標靶治療控制病情，再視情況是否加入其他療法。

▼同場加映，鼻咽癌預防方法：（點擊查看👇👇👇）

相關新聞：鼻咽癌｜鼻塞伴耳鳴流鼻血5症狀或鼻咽癌 醫生3招預防炒菜有關？

飲料忌高溫 熱湯、熱啡須留神

要預防頭頸癌，李兆康醫生建議在飲食起居方面可遵從以下三大原則：

1. 飲料勿太熱：



不論是平時愛喝熱湯或熱啡，亦要時刻注意飲料的溫度。因為經常喝太熱的飲品，會容易令口腔、咽喉黏膜等灼傷，恐增加口腔癌的風險。

2. 戒烈酒：



事實上，飲酒本身已經是一個頭頸癌的風險因素，因此減少飲酒，特別是烈酒，絕對有助減低患上頭頸癌的風險。

3. 戒煙：



吸每一口煙，首先影響的就是頭頸部，有機會增加各種頭頸癌的風險，所以要預防頭頸癌，最重要是立即戒煙。

▼同場加映，哪20種食物可抗癌？（按圖👇👇👇）

+ 76

相關文章︰助防癌食物｜泡菜防胃癌蒜防乳癌？營養師推薦20種食品點食最有效