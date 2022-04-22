瑜伽｜想做Coffee林芊妤2.0?哪種方式啱自己?即睇適合自己的練習

愈來愈多人關注健康，善用工餘時間運動。除了行山、跑步等戶外運動，很多室內運動也同時興起，其中以瑜伽最為受歡迎。有些簡單的瑜伽動作也可以在家自己練習。其實瑜伽有很多種類，除了常聽的空中瑜伽，還有排毒瑜伽、溫柔瑜伽等，適合不同人士。本文將介紹多種常見的瑜伽種類，協助讀者根據自己的身體狀況和心靈需要，選擇合適的瑜伽類型，並會了解瑜伽中心可以怎樣協助用家訓練。



其實瑜伽有很多種類，除了常聽的空中瑜伽，還有排毒瑜伽、溫柔瑜伽等，適合不同人士。（圖片：受訪者提供）

空中瑜伽和瑜伽輪練習需輔具 改善都市痛症

先介紹兩種近年新興、需要輔具的瑜伽種類，分別是「空中瑜伽」和「瑜伽輪」。說到最多人躍躍欲試的瑜伽種類，必定是空中瑜伽（Aerial Yoga）。空中瑜伽又稱「反重力瑜伽」，練習者透過從天花板垂吊的掛布吊床將身體懸吊起來，在地心吸力影響下，讓身體在半空中保持平衡及停留，適合希望訓練核心肌群、平衡感、提升身體的協調感和柔軟度、增強手握力和肌肉力量的人士。空中瑜伽能顯著增加血液循環，練習過程往往會「爆汗」，相當舒壓；其中空中倒轉的動作更具有牽引作用，能對脊椎產生理療效果。

空中瑜伽的練習過程往往會「爆汗」，相當舒壓；要在空中擺出各種優美的姿勢，也適合希望改善體態的女士。（圖片：受訪者提供）

瑜伽輪（Yoga Wheel）則是於地面上進行的瑜伽課堂類別，瑜伽輪像一個中空的車輪，用於擴大伸展空間、輔助後彎平衡等。其中運用瑜伽輪進行後彎體式，能讓脊椎得到更大的伸展空間，加強胸肺肌和腰肌的伸展，從而提高肺活量，增強心肺功能。而瑜伽輪最大的吸引之處是能夠針對性地改善肩頸背痛、駝背、下腰過緊等問題。

運用瑜伽輪進行後彎體式，能讓脊椎得到更大的伸展空間，能夠針對性地改善肩頸背痛、駝背、下腰過緊等問題。（圖片：受訪者提供）

哈達瑜伽著重呼吸 延伸出多種分支

哈達瑜伽（Hatha Yoga）是最古老也是最被廣泛練習的瑜伽，「Hatha」是梵文，意思是「力量」。哈達瑜伽由呼吸法、冥想法和體位法三者結合而成，修練的目的是透過掌握肉體，從而淨化精神，最終連接到靈性。

不同的體式能有效協調不同部位的骨骼和肌肉，並有助促進全身血液循環，而呼吸法則能有效增加肺活量。練習哈達瑜伽時強調控制呼吸，並專注地感受每個體位，而無需執著於做出完美的姿勢。練習者能平息思緒、平靜心靈、提振精神。由哈達瑜伽延伸各種多元化的瑜伽類型，例如溫柔瑜伽、陰瑜伽、排毒瑜伽、瑜伽理療等，分別都具有更針對性的效果。

練習哈達瑜伽時強調控制呼吸，並專注地感受每個體位，而無需執著於做出完美的姿勢。（圖片：受訪者提供）

多種哈達瑜伽的分支 從心靈到理療適合不同需要

溫柔瑜伽（Gentle Yoga）著重伸展和呼吸，而非追求極度柔韌性或力量型的練習。體式包含坐姿伸展、站立姿勢、前彎和低衝擊的後彎練習等。對於零基礎的人來說，溫柔瑜伽是最佳入門選擇。

陰瑜伽（Yin Yoga）著重沉思和冥想，屬於「被動」練習，精髓在於「退讓」，學習如何放開掙扎、允許事情自然發生，讓練習者鎮定頭腦，獲得更強大的心理能量。每個體式會停留約三至五分鐘，比其他瑜伽類型的停留時間較長，過程中可使用輔具來支撐停留較久的體式。由於陰瑜伽沒有站立的體式，所以練習的作用集中於骨盆、髖部、下腹部、脊椎等部位，能增強下半身的柔軟度和促進血液循環，尤其適合女性和孕婦。

陰瑜伽（Yin Yoga）著重沉思和冥想，每個體式會停留約三至五分鐘，比其他瑜伽類型的停留時間較長。（圖片：受訪者提供）

排毒瑜伽（Detox yoga）著重系統性地伸展、壓縮身體的每個部位。體式包含了推、拉、扭、擠和伸。這些動作能刺激部分具排毒功能的器官，有助身體排出毒素和不必要的物質，達至排毒、修身功效。

排毒瑜伽（Detox yoga）著重系統性地伸展、壓縮身體的每個部位，能刺激部分具排毒功能的器官，有助身體排出毒素和不必要的物質，達至排毒、修身功效。（圖片：受訪者提供）

瑜伽理療（Yoga Physical）是把瑜伽練習運用到治療方面，透過將人體經絡和瑜伽動作結合，從而促進血液循環，調整新陳代謝，改善身體部位的機能，達到緩解病痛的目的。視乎想要針對改善的部位，例如肩頸、骨盆、腿臀等，每次的瑜伽理療課的體位或會有所不同。

TriAngel Yoga由資深瑜伽導師成立 課堂多元具彈性

以上提及的瑜伽類型有部分可以自行練習，但想專注於練習種類則需要有專業人士的指導。TriAngel Yoga 是由資深的瑜伽導師成立，有各式學習模式，適合不同程度的練習者。以空中瑜伽為例，雖然有多種富挑戰性的體式，但導師會逐步指導初學者，以輕鬆、愉快、減壓、提升自信心為課堂的重點。

哈達瑜伽方面，TriAngel Yoga 的課堂會因應不同類型主題，編排不同的墊上瑜伽體式，切合不同需要，例如強化肌肉、增加身體協調度、改善不良姿勢、提升柔軟度、提高專注力、減壓放鬆、排毒塑身、增加自信心等。有專業指導可以避免受傷之餘，亦可以學習到正確的姿勢，事倍功半。