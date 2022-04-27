身體檢查｜體檢套餐便宜別貪 隨時浪費金錢 錯失治療黃金時間

近年來許多疾病都有年輕化趨勢，癌症也不例外，而且許多風險因素都還處在不明階段。跟據香港癌症資料統計中心的統計，在2019年，本港五大常見癌症依次為肺癌、大腸癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌。定期進行身體體檢，不僅有助於管理健康和預防疾病，及早診斷和治療可以提高治癒的機會。以癌症為例，癌變的速度快，若錯失治療的契機，將造成無可挽救的損失。坊間有很多體檢中心和林林總總的癌症篩選檢查，相信很多人不知道怎麼選擇。本文將分析定期體檢對預防疾病和癌症的重要性，並介紹癌症篩查檢測優惠 。



近年香港人對健康的關注程度明顯提升，不少人都知道健康檢查的重要性，並會定期預約進行體檢。（圖片：shutterstock）

體檢重在「預防疾病」和「及早治療」 宜定期進行檢測

體檢有兩個要點，就是「預防疾病」和「及早治療」。在「預防疾病」方面，定期進行體檢有助發現偏離健康的指數，例如血壓、血糖、膽固醇等水平是否過高或過低，讓您更了解自己的健康狀況，當有明確方向，生活飲食較健康，讓醫生幫助您避免多種疾病並及早發現其他疾病，例如患癌風險，特別是對有家族疾病史的高危人士而言尤其重要。

此外，體檢亦有助發現潛藏的疾病，尤其是癌症初期都沒有明顯病徵，如果及早發現，並在癌症初期及時阻止病情惡化，「及早治療」增加治癒效果和復原速度。加上癌病惡化速度不可預知，所以醫生建議應每年進行一次癌症檢測。

不少癌症個案都是發生在平日生活健康、不煙不酒的人身上，因此及早識別患癌風險，阻止病情惡化相當重要。早期癌症檢測就是有效的方法。（圖片：shutterstock）

癌症是香港頭號殺手 眾多癌症測試怎選擇？

根據衛生防護中心的數據，在2019年登記死亡人數當中有30.5%死於癌症，而首五類致命的癌症依次為肺癌、大腸癌、肝癌、乳癌及胰臟癌。一般以言，不同種類的癌症會有不同的徵狀，而早期癌症的徵狀並不明顯，加上近年癌症有年輕化的趨勢，因此20歲便可以開始進行定期癌症檢測。

世界上有過百種癌症，不同年紀和性別可以患上不同的癌症。踏入30的女士應注意子宮頸癌，而男士則應注意睾丸癌。40至50歲的可特別針對大腸癌、肝癌、胃癌、肺癌、乳癌、卵巢癌做檢查。隨著年紀增長，癌症發病率也會隨之攀升，因此50歲後的癌症檢測範圍應更廣。在網上搜尋「癌症檢測」，可見五花八門的篩查癌症檢測項目，作為大眾自行選擇確實非常困難。

踏入30的女士應注意子宮頸癌，而男士則應注意睾丸癌。（圖片：shutterstock）

選擇體檢只著重便宜、方便? 忽略２大重點隨時得不償失

除了檢測項目之外，體檢中心的選擇也相當多。不少人往往只會以收費和交通因素為選擇前提，忽略「負責體檢人員的專業和經驗」及「領取報告的安排和後續服務」。

其實選擇適合自己的檢測只是第一步，領取檢測報告是緊接的下一步。在專科醫療中心，篩查均由專業且經驗豐富的護士和醫生進行，了解客戶或病人需求後定制合適的化驗、 影像及內鏡檢查，提供更具目標性的體檢計劃。中心人員亦會主動關心追蹤報告，確保報告正確無誤，縮短等候時間。報告會由專科醫生面診詳細解說，並提供後續醫療建議與治療。這類型一站式服務，包括檢查、講解報告、診斷至治療等支援，一條龍服務更具成本效益，全方位守護客戶或病人健康。

要注意領取報告後，體檢中心會否安排講解服務，解釋報告上各項數據的含意，並作出相應的健康建議。（圖片：shutterstock）

及早關注癌症高風險 從篩查套餐檢查開始

為呼籲大眾及早開始關注癌症風險，多間銀行包括匯豐銀行、恒生信用卡、中銀信用卡、中信銀行(國際)、易辦事等，現時跟專科醫療中心「滙潼醫療」合作推出精選優惠，可以四折優惠價，即$1,960獲得一次全方位癌症指標檢查服務（原價 $4,900），同時歡迎使用消費券。檢查報告更由中心專科醫生當面解讀。如果選擇進行個人化「定制體檢」，也可以享受中心自設折扣優惠。

滙潼醫療提供專業的全方位癌症指標檢查，項目包括癌症指標及相關檢查（血液、大便測驗及幽門螺旋菌測試），覆蓋大腸癌、胃癌、肝癌、膽管癌、胰臟癌、鼻咽癌、肺癌；針對女士會再額外包括乳癌和卵巢癌，男士則包括前列腺癌和睪丸癌。