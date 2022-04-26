一件事情 減ADHD小朋友感染新冠風險

專注力失調／過度活躍症（ADHD）小朋友通常特別好動、注意力不足及有衝動行為問題，疫情期間，要求他們乖乖執行防疫措施，例如戴上口罩及清潔雙手等，想必是家長最頭痛的地方。原來，家長只要為ADHD子女做妥一件事情，染疫、以至出現重症及死亡風險也會較低，再配合獎勵及行為訓練模式，這班小朋友一樣能在疫境下愉快成長。

根據一項最新研究發現，ADHD小朋友或礙於難以遵循各種抗疫措施，他們患上新冠肺炎的機會較沒有ADHD的小朋友為高；若然ADHD小朋友依從治療指引用藥，染疫機會將相對較低，出現重症及死亡風險亦會下降。精神科專科黎大森醫生解釋，ADHD小朋友的集中力較差，在跟從指令上往往會有困難，例如會自行除下口罩、不願意使用搓手液等等，無疑會增加感染風險。

簡單指令 小朋友容易理解

要減低ADHD小朋友染疫風險，首先要令他們能清晰地接受指令，黎醫生建議家長避免說話過度冗長，必須簡潔易明︰「父母習慣陳述很多理由說服小朋友使用搓手液，可是ADHD小朋友的集中力欠佳，無法記得太多訊息及程序，故此毋須解釋太多，以行動優先，指令越簡單越好，如果子女年紀太細，不妨把重要事項寫低或以圖像表達，使他們容易理解原因。」

獎勵計劃 增小朋友主動性

此外，獎勵計劃亦能夠鼓勵ADHD小朋友妥善執行防疫規矩。黎醫生舉例，當小朋友乖乖戴上口罩，不妨給予簡單獎賞，讓他們明白把事情做得好、做得妥當，會得到父母讚賞或小獎勵，藉此加強他們往後行為的一致性。但父母必須留意，獎勵要即時、及時，而且要獎罰分明，讓他們下一次處理同一問題時，學會如何改進及做到相關要求。

長效藥物 維持耐性專注力

無論是指令清晰或是獎勵計劃，很多時候都要配合藥物治療，多年以來均有研究顯示，適切治療能讓ADHD小朋友的生活重回正軌。不過，黎醫生指出，部份家長擔心藥物或有副作用，並憂慮ADHD小朋友會被標籤，故此只會在上課時才讓子女用藥，然而這些藥物有助提高他們的專注能力及耐性︰「這些藥物分為短、中、長效，最長藥效可達12小時，覆蓋一整天課堂及社交需要，減低學習、社交及日常生活中遇到的困難。」他建議家長，可因應小朋友需要與主診醫生討論治療方案，釐清用藥的憂慮。

除了防疫需要，父母也不能忽略疫情持續對小朋友社交發展的影響。黎醫生稱，長時間留在家中缺乏動及與人接觸，有礙小朋友的正常發展，家長應在安全的情況下，例如完成接種，鼓勵小朋友多接觸社區，甚或是參加行為訓練課程，學會如何疫情中保護自己。

黎醫生提醒家長，ADHD的治療有不同方法，各有成效、副作用及風險，應按子女身體狀況及病徵等，與主診醫生詳細討論，選擇最合適的治療方案。